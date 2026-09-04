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Главная Экономика Космические цены на новостройки: что стало со стоимостью квартир за год

Космические цены на новостройки: что стало со стоимостью квартир за год

Ua ru
4 сентября 2026 14:10
Цены на квартиры выросли до 29% за год: где в Украине жилье подорожало на треть
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За последний год в Украине существенно выросли цены на объекты недвижимости. Для владельцев квартир это хорошая новость, ведь продажа имущества стала более выгодной. Зато покупателям приходится несладко: медианные цены на первичном рынке вошли в восходящий тренд и не собираются останавливаться на достигнутом. Мы разобрались, где стоимость жилья выросла больше всего в годовом разрезе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статистику ЛУН.

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Лидеры по росту цен на квартиры

Только в Сумах и Запорожье квадратный метр не подорожал в течение года. В других областных центрах медианные цены на первичном рынке существенно изменились, затрудняя покупку жилья. Лидерами по показателю роста стоимости стали западные регионы Украины, а именно:

  • Черновцы — 53 800 грн (+29%);
  • Винница — 53 800 грн (+29%);
  • Ивано-Франковск — 45 000 грн (+23%);
  • Житомир — 41 500 грн (+23%);
  • Тернополь — 40 200 грн (+22%);
  • Хмельницкий — 37 600 грн (+21%);
  • Черкассы — 38 000 грн (+19%);
  • Львов — 68 900 грн (+18%).
Инфографика о подорожании квартир в Украине
Темпы удорожания квартир в новостройках в течение года. Фото: Новини.LIVE

Киев же оказался где-то в середине списка с медианной ценой за квадратный метр на первичном рынке 61 800 грн и показателем роста 13%. Меньше всего восходящий тренд затронул Харьков (28 600 грн, +1%), Полтаву (36 000 грн, +6%), Николаев (31 400 грн, +8%), Ровно (43 000 грн, +8%) и Ужгород (52 400 грн, +9%).

Самые дешевые квартиры на первичном рынке

Чтобы стать владельцем самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке, жителям Львова необходимо выложить не менее 3,1 млн гривен (медианная цена по состоянию на начало сентября 2026 года). Это самый высокий показатель среди всех областных центров Украины.

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Даже в Киеве самое дешевое жилье обойдется примерно в 2,6 млн гривен. Далее в рейтинге следуют Винница (2,4 млн гривен), Ужгород/Черновцы/Ровно (2,2 млн гривен), Днепр (2,1 млн гривен), Житомир/Кропивницкий/Одесса (2 млн гривен).

Если сравнивать медианную стоимость двухкомнатных квартир на первичном рынке, то существенно оторвались от остальных крупных городов Кропивницкий и Львов с показателями 6,5 и 6,1 млн гривен соответственно. Напомним, это средние цены на самое дешевое жилье.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что произошло со стоимостью аренды в Киеве и других областных центрах Украины. Столица продемонстрировала нисходящую тенденцию за последний год, хотя в большинстве городов цены существенно выросли. Больше всего аренда квартир подорожала в Ужгороде и Харькове.

Также Новини.LIVE сообщали, что для украинцев, переехавших в ЕС, может быть упрощен поиск жилья для долгосрочной аренды. Еврокомиссия готовит новые правила для городов с дефицитом квартир. Местным властям хотят разрешить вводить квоты и регистрацию жилья.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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