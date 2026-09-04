Ціни на квартири зросли до 29% за рік: де в Україні на третину подорожчало житло

Новобудови в Києві. Фото: Новини.LIVE

За останній рік в Україні суттєво зросли ціни на об’єкти нерухомості. Для власників квартир це хороша новина, адже продаж майна став вигіднішим. Натомість покупцям доводиться несолодко: медіанні ціни на первинному ринку спіймали висхідний тренд і не планують зупинятися на досягнутому. Ми розібралися, де вартість житла зросла найбільше у річному розрізі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статистику ЛУН.

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Лідери за зростанням цін на квартири

Лише в Сумах і Запоріжжі квадратний метр не подорожчав протягом року. В інших обласних центрах медіанні ціни на первинці суттєво змінилися, ускладнюючи покупку житла. Лідерами за показником зростання вартості стали західні регіони України, а саме:

Чернівці — 53 800 грн (+29%);

Вінниця — 53 800 грн (+29%);

Івано-Франківськ — 45 000 грн (+23%);

Житомир — 41 500 грн (+23%);

Тернопіль — 40 200 грн (+22%);

Хмельницький — 37 600 грн (+21%);

Черкаси — 38 000 грн (+19%);

Львів — 68 900 грн (+18%).

Темпи дорожчання квартир у новобудовах протягом року. Фото: Новини.LIVE

Натомість Київ розмістився десь посередині списку з медіанною ціною за квадратний метр на первинному ринку 61 800 грн і показником зростання 13%. Найменше висхідний тренд торкнувся Харкова (28 600 грн, +1%), Полтави (36 000 грн, +6%), Миколаєва (31 400 грн, +8%), Рівного (43 000 грн, +8%) та Ужгорода (52 400 грн, +9%).

Найдешевші квартири на первинці

Аби стати власником найдешевшої однокімнатної квартири в новобудові, мешканцям Львова необхідно віддати щонайменше 3,1 млн гривень (медіанна ціна станом на початок вересня 2026 року). Це найвищий показник серед усіх обласних центрів України.

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Навіть у Києві найдешевше житло обійдеться орієнтовно у 2,6 млн гривень. Наступними в рейтингу йдуть Вінниця (2,4 млн гривень), Ужгород/Чернівці/Рівне (2,2 млн гривень), Дніпро (2,1 млн гривень), Житомир/Кропивницький/Одеса (2 млн гривень).

Якщо порівнювати медіанну вартість двокімнатних квартир на первинному ринку, то суттєво відірвалися від решти великих міст Кропивницький та Львів із показниками 6,5 та 6,1 млн гривень відповідно. Нагадаємо, це середні ціни на найдешевше житло.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що стало з вартістю оренди в Києві та інших обласних центрах України. Столиця продемонструвала низхідну тенденцію за останній рік, хоча в більшості міст ціни суттєво зросли. Найбільше оренда квартир подорожчала в Ужгороді та Харкові.

Також Новини.LIVE розповідали, що для українців, які переїхали в ЄС, можуть спростити пошук житла для довгострокової оренди. Єврокомісія готує нові правила для міст із дефіцитом квартир. Місцевій владі хочуть дозволити запроваджувати квоти та реєстрацію житла.