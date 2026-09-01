Ціни на оренду квартир у Києві відчутно впали: де здають житло дешевше у вересні

Договір оренди квартири в Києві. Фото: Новини.LIVE

В багатьох містах України подорожчала оренда квартири, якщо порівнювати у річному розрізі. Натомість Київ не вписався у загальну статистику, продемонструвавши низхідну тенденцію. В інтернет-мережі пояснили цю деталь активізацією балістичних обстрілів столичного регіону. Ми дізналися, що сталося з вартістю оренди квартир за останній рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на аналітику ЛУН.

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Ціна оренди квартир у Києві

Лише Київ і Суми серед усіх проаналізованих обласних центрів (дані стосовно деяких міст відсутні) показали падіння вартості оренди житла у річному розрізі. Показники варіюються залежно від валюти і кількості кімнат. Станом на 1 вересня 2026 року медіанна ціна перебуває на такому рівні:

однокімнатна квартира — 19 000 грн (-5%) або 420 доларів (-12%);

двокімнатна квартира — 26 900 грн (-7%) або 600 доларів (-14%);

трикімнатна квартира — 44 800 грн (+8%) або 1000 доларів (0%);

чотири і більше кімнати — 89 600 грн (+2%) або 2000 доларів (-5%).

Вартість оренди однокімнатної квартири, зміна за рік. Фото: ЛУН

У столичних районах динаміка вартості виявилася нерівномірною. Так, у Дніпровському оренда однокімнатного житла подешевшала на 17%, а двокімнатного — на 19%. У Шевченківському та Дарницькому районах квартири на 1 кімнату впали в ціні на 11%. В інших локаціях міста показники або не змінилися, або зросли на кілька відсотків (+8% максимум).

Яка вартість оренди по Україні

Лідерство за показником зростання ціни завоював Харків: 15 000 грн за проживання в однокімнатній квартирі (+150%), 8 000 грн — у двокімнатній (+100%). В інших обласних центрах ситуація схожа, проте менш динамічна (для житла з однією кімнатою):

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+40% — Ужгород;

+34% — Вінниця;

+31% — Львів;

+27% — Запоріжжя;

+25% — Хмельницький;

+22% — Полтава;

+17% — Житомир;

+15% — Одеса.

Натомість у Сумах оренда подешевшала на 25% (6 000 грн) для однокімнатних квартир і на 20% (8 000 грн) — для двокімнатних. Попит продовжує зростати після річної низхідної тенденції, однак дефіцит доступного житла на ринку нерухомості відчутно посилився.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в ЄС хочуть посилити правила короткострокової оренди житла. Йдеться про бронювання квартири чи будинку через Airbnb та схожі спеціалізовані портали. Єврокомісія запропонувала встановлювати обмеження, квоти та вимоги до реєстрації помешкань.

Також Новини.LIVE розповідали, де в Україні щомісячний платіж за програмою "єОселя" виявився нижчим вартості оренди однокімнатної квартири. Найбільшу різницю зафіксували в Києві — 12 000 грн платежу проти 19 000 грн за оренду. В деяких містах іпотека обходиться дорожче, ніж оренда.