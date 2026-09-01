Цены на аренду квартир в Киеве ощутимо упали: где сдают жилье дешевле в сентябре

Договор аренды квартиры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во многих городах Украины аренда квартир подорожала, если сравнивать в годовом разрезе. При этом Киев не вписался в общую статистику, продемонстрировав нисходящую тенденцию. В интернет-сети эту деталь объяснили активизацией баллистических обстрелов столичного региона. Мы выяснили, что произошло со стоимостью аренды квартир за последний год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитику ЛУН.

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Стоимость аренды квартир в Киеве

Только Киев и Сумы среди всех проанализированных областных центров (данные по некоторым городам отсутствуют) показали падение стоимости аренды жилья в годовом разрезе. Показатели варьируются в зависимости от валюты и количества комнат. По состоянию на 1 сентября 2026 года медианная цена находится на таком уровне:

однокомнатная квартира — 19 000 грн (-5%) или 420 долларов (-12%);

двухкомнатная квартира — 26 900 грн (-7%) или 600 долларов (-14%);

трехкомнатная квартира — 44 800 грн (+8%) или 1000 долларов (0%);

четыре и более комнат — 89 600 грн (+2%) или 2000 долларов (-5%).

Стоимость аренды однокомнатной квартиры, изменение за год. Фото: ЛУН

В столичных районах динамика стоимости оказалась неравномерной. Так, в Днепровском аренда однокомнатного жилья подешевела на 17%, а двухкомнатного — на 19%. В Шевченковском и Дарницком районах цены на однокомнатные квартиры снизились на 11%. В других локациях города показатели либо не изменились, либо выросли на несколько процентов (максимум +8%).

Какая стоимость аренды по Украине

Лидерство по показателю роста цен завоевал Харьков: 15 000 грн за проживание в однокомнатной квартире (+150%), 8 000 грн — в двухкомнатной (+100%). В других областных центрах ситуация аналогичная, но менее динамичная (для жилья с одной комнатой):

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+40% — Ужгород;

+34% — Винница;

+31% — Львов;

+27% — Запорожье;

+25% — Хмельницкий;

+22% — Полтава;

+17% — Житомир;

+15% — Одесса.

Зато в Сумах аренда подешевела на 25% (6 000 грн) для однокомнатных квартир и на 20% (8 000 грн) — для двухкомнатных. Спрос продолжает расти после годовой нисходящей тенденции, однако дефицит доступного жилья на рынке недвижимости ощутимо усилился.

Что ещу нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в ЕС хотят ужесточить правила краткосрочной аренды жилья. Речь идет о бронировании квартиры или дома через Airbnb и подобные специализированные порталы. Еврокомиссия предложила ввести ограничения, квоты и требования к регистрации жилых помещений.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в Украине ежемесячный платеж по программе "єОселя" оказался ниже стоимости аренды однокомнатной квартиры. Наибольшую разницу зафиксировали в Киеве — 12 000 грн платежа против 19 000 грн за аренду. В некоторых городах ипотека обходится дороже, чем аренда.