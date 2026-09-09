Програми компенсації за зруйноване житло: який розмір допомоги і хто може отримати

Пошкоджений фасад житлового будинку. Фото: Новини.LIVE

Українці, чию квартиру або житловий будинок було пошкоджено/зруйновано внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року, можуть отримати грошову компенсацію від держави. Важливою умовою участі у програмі допомоги є реєстрація об'єкта нерухомості та права власності на нього у держреєстрі. Громадянам надають кошти на ремонт житла або купівлю/будівництво нового.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на проєкт Ukraine is Home.

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Компенсація за пошкоджене житло

Якщо квартира, будинок чи окрема кімната зазнали пошкодження після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і потребують відновлення, власники можуть подати заявку на компенсацію. Об'єкт повинен розташовуватися на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії.

Отримані кошти дозволяють використати на купівлю будівельних матеріалів чи замовлення послуги ремонту. Розмір виплати для квартири становить максимум 350 000 грн, для приватного будинку — до 500 000 грн.

Подати заявку можна через Дію за умови оцінки збитків. Суму зараховують на карту єВідновлення одним або двома платежами залежно від розміру компенсації.

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Відшкодування за зруйноване житло

Якщо об'єкт нерухомого майна не підлягає ремонту, власникам передбачена компенсація на придбання нової квартири/будинку. В Україні діють два варіанти отримання коштів:

у вигляді житлового сертифікату, чинного на первинному і вторинному ринку протягом п'яти років;

у вигляді фінансової виплати на будівництво оселі за умови наявності власної землі.

"Земельна ділянка має знаходитись на території, підконтрольній Україні, та не в зоні бойових дій. Кошти компенсації зараховуються двома траншами по 50%", — йдеться на порталі.

Максимальна сума житлового сертифіката за програмою "єВідновлення" не передбачає фіксованого ліміту, а залежить від площі знищеного житла та його розташування. Процес подання заявки включає повідомлення про пошкодження/знищення особистого майна, оформлення компенсації та резервування коштів через Дію.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може не платити податок на нерухомість у 2026 році. Пільга поширюється на власників об'єктів нерухомості, які постраждали внаслідок бойових дій. Але якщо квартира потребує лише поточного ремонту, податок доведеться заплатити.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на квартири в Україні. За рік вартість житла у новобудовах суттєво зросла. Лідерами серед обласних центрів стали Чернівці та Вінниця із показником зростання 29% за квадратний метр.