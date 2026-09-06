Будівництво будинку у 2026 році: як правильно оформити

Будівництво. Фото: УНІАН

Планування та зведення власного житла вимагає не лише фінансових і будівельних ресурсів, а й суворого дотримання юридичних процедур. Якщо ви плануєте побудувати приватний будинок на присадибній ділянці площею до 500 кв. м та заввишки не більше 2 поверхів без урахування мансарди, цоколя і підвалу, процес можна поділити на декілька послідовних кроків. Нехтування бодай одним із них загрожує визнанням споруди самочинним будівництвом і штрафними санкціями.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що необхідно для будівництва власної оселі.

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З чого слід починати

Зведення об'єкта починається з юридичної перевірки земельної ділянки. Вона повинна перебувати у власності, співвласності чи користуванні, мати кадастровий номер, бути внесеною до Державного реєстру речових прав і володіти відповідним цільовим призначенням для житлової забудови.

Наступним кроком є отримання вихідних даних. Для цього через портал "Дія" або ЦНАП подається заява на безоплатне оформлення будівельного паспорта забудови. Під час дії воєнного стану законодавство дозволяє спростити процес. Замість будівельного паспорта можна замовити схему намірів забудови у сертифікованого приватного проєктувальника.

Початок робіт, інвентаризація та введення в експлуатацію

Після підготовки документів забудовник повинен повідомити про початок робіт. Така процедура безоплатно подається через "Дію" або ЦНАП до ДІАМ чи місцевого органу держархбудконтролю. Лише після цього можна починати будівництво. Якщо залучається генпідрядник, договір обов'язково вноситься до Реєстру будівельної діяльності.

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Після завершення будівельних робіт атестований фахівець або БТІ виготовляє технічний паспорт і вносить його до Реєстру будівельної діяльності. Після цього об'єкт приймають в експлуатацію. До органу контролю подається декларація про готовність об'єкта через "Дію" або ЦНАП. Фінальний крок — візит до нотаріуса або державного реєстратора для внесення будинку до Державного реєстру речових прав та отримання витягу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про купівлю земельної ділянки, яка у подальшому може вам принести купу різних проблем. Землі біля водойм, у лісах чи охоронних зонах мають приховані "підводні камені", які можуть забрати мільйонні інвестиції інвестора або власника. За словами експертів, найбільшу загрозу для інвесторів становлять об'єкти з проблемним минулим та істотними обмеженнями у використанні.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому можуть відмовити у дозволі на будівництві на своїй же ділянці. Історія розпочалася у 2017 році, коли чоловік оформив договір купівлі-продажу на земельну ділянку площею 0,0590 га у Дніпрі. На той момент на території знаходилася лише недобудована садова споруда, зведення якої новий власник самостійно завершив протягом наступних кількох років.