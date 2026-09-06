Строительство дома в 2026 году: как правильно оформить

Строительство. Фото: УНИАН

Планирование и строительство собственного жилья требует не только финансовых и строительных ресурсов, но и строгого соблюдения юридических процедур. Если вы планируете построить частный дом на приусадебном участке площадью до 500 кв. м и высотой не более 2 этажей без учета мансарды, цоколя и подвала, процесс можно разделить на несколько последовательных этапов. Пренебрежение хотя бы одним из них грозит признанием постройки самовольным строительством и штрафными санкциями.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что необходимо для строительства собственного дома.

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С чего следует начинать

Возведение объекта начинается с юридической проверки земельного участка. Он должен находиться в собственности, совместной собственности или пользовании, иметь кадастровый номер, быть внесенным в Государственный реестр вещных прав и обладать соответствующим целевым назначением для жилой застройки.

Следующим шагом является получение исходных данных. Для этого через портал "Дія" или ЦНАП подается заявление на бесплатное оформление строительного паспорта застройки. Во время действия военного положения законодательство позволяет упростить процесс. Вместо строительного паспорта можно заказать схему намерений застройки у сертифицированного частного проектировщика.

Начало работ, инвентаризация и ввод в эксплуатацию

После подготовки документов застройщик должен уведомить о начале работ. Такая процедура бесплатно подается через "Дію" или ЦНАП в ДИАМ или местный орган госархстройконтроля. Только после этого можно приступать к строительству. Если привлекается генеральный подрядчик, договор обязательно вносится в Реестр строительной деятельности.

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По завершении строительных работ аттестованный специалист или БТИ оформляет технический паспорт и вносит его в Реестр строительной деятельности. После этого объект принимается в эксплуатацию. В орган контроля подается декларация о готовности объекта через "Дію" или ЦНАП. Последний шаг — визит к нотариусу или государственному регистратору для внесения дома в Государственный реестр вещных прав и получения выписки.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о покупке земельного участка, которая в дальнейшем может принести вам массу различных проблем. Земли возле водоемов, в лесах или охраняемых зонах таят в себе "подводные камни", которые могут лишить инвестора или владельца миллионных инвестиций. По словам экспертов, наибольшую угрозу для инвесторов представляют объекты с проблемным прошлым и существенными ограничениями в использовании.

Также Новини.LIVE сообщали, почему могут отказать в разрешении на строительство на собственном участке. История началась в 2017 году, когда мужчина оформил договор купли-продажи земельного участка площадью 0,0590 га в Днепре. На тот момент на территории находилось лишь недостроенное садовое сооружение, возведение которого новый владелец самостоятельно завершил в течение следующих нескольких лет.