Легализация самовольного строительства: почему суд отказал владельцу

Судья смотрит на документы. Фото: Новини.LIVE.

Купить участок, самостоятельно построить дом и оформить на него официальный техпаспорт — не значит стать его полноправным владельцем. Многие украинцы убеждены, что при наличии собственной земли любую самостройку можно легко узаконить через суд или по льготной процедуре. Однако законодательство говорит о совсем другом.

Сайт Новини.LIVE рассказал почему наличие земли еще не означает наличие разрешения на постройку какой-либо постройки.

От покупки участка до отказа в ЦНАП

История началась в 2017 году, когда мужчина оформил договор купли-продажи на земельный участок площадью 0,0590 га в Днепре. На тот момент на территории находилось лишь недостроенное садовое сооружение, возведение которого новый владелец самостоятельно завершил в течение следующих нескольких лет.

Оформленный в 2022 году технический паспорт зафиксировал на участке целый комплекс застройки:

садовый дом с пристройкой — 66,5 кв. м;

хозяйственный сарай — 11 кв. м;

туалет — 1,6 кв. м.

Имея на руках техпаспорт, хозяин приступил к процедуре узаконивания. Первым шагом в апреле 2023 года стало обращение в подразделение Днепровского горсовета для оформления строительного паспорта, однако чиновники в этом отказали.

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Вторую попытку узаконить усадьбу владелец предпринял в ноябре 2024 года. Через ЦНАП он направил декларацию о готовности имущества к эксплуатации. Впрочем, в внесении данных в Единую государственную электронную систему в сфере строительства ему снова отказали. Ему объяснили это тем, что льготная процедура применяется только к объектам определенных лет постройки.

Убедившись, что гражданско-административные инструменты не работают, мужчина решил отстаивать право собственности в судебном порядке. В защиту своей позиции он также предоставил письменное подтверждение от садоводческого товарищества, которое засвидетельствовало соблюдение всех требований и отсутствие претензий со стороны соседей.

Решение районного суда

Чечелевский районный суд Днепра полностью отклонил исковые требования.

Аргументы суда первой инстанции:

Самовольное строительство является крайней мерой защиты, которая применяется только при наличии неправомерных действий со стороны государственных или местных органов. Отсутствие нарушений со стороны государственных структур. Суд не установил противоправности в действиях горсовета или ЦНАП. Представление неполного пакета документов и попытка применить процедуру, не соответствующую году строительства, свидетельствуют о несоблюдении правил самим собственником.

Решение апелляционного суда

Днепровский апелляционный суд оставил жалобу истца без удовлетворения, подтвердив законность решения Чечелевского районного суда. Судьи отметили, что решающим фактором стали сроки строительства. Здание было построено в 2017–2019 годах без надлежащих разрешительных документов и не введено в эксплуатацию. Сроки строительства уже истекли, поэтому отказ ЦНАП был абсолютно правомерным.

Апелляционный суд подчеркнул, что техпаспорт лишь фиксирует фактические параметры здания. Но не придает ему правового статуса и не заменяет акт ввода в эксплуатацию. Наличие земли в собственности является обязательным условием для строительства, но само по себе не легализует здание.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента оглашения, однако собственник имеет право обжаловать его в Верховном Суде.

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