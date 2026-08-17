Легалізація самочинного будівництва: чому суд відмовив власнику

Суддя дивиться на папери. Фото: Новини.LIVE.

Купити ділянку, самостійно звести будинок і виготовити на нього офіційний техпаспорт — не означає стати його повноправним господарем. Багато українців переконані, що за наявності власної землі будь-який самобуд можна легко узаконити через суд або за пільговою процедурою. Проте законодавча сторона каже про зовсім інше.

Сайт Новини.LIVE дізнавався чому наявність землі ще не означає наявність дозволу на зведення будівлі.

Від купівлі ділянки до відмови в ЦНАП

Історія розпочалася у 2017 році, коли чоловік оформив договір купівлі-продажу на земельну ділянку площею 0,0590 га у Дніпрі. На той момент на території знаходилася лише недобудована садова споруда, зведення якої новий власник самостійно завершив протягом наступних кількох років.

Оформлений у 2022 році технічний паспорт зафіксував на ділянці цілий комплекс забудови:

садовий будинок із прибудовою — 66,5 кв. м;

господарський сарай — 11 кв. м;

вбиральня — 1,6 кв. м.

Маючи на руках техпаспорт, господар розпочав процедуру узаконення. Першим кроком у квітні 2023 року стало звернення до підрозділу Дніпровської міськради задля оформлення будівельного паспорта, однак посадовці у цьому відмовили.

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Другу спробу легалізувати садибу власник зробив у листопаді 2024 року. Через ЦНАП він направив декларацію про готовність майна до експлуатації. Втім, у внесенні даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва йому знову відмовили. Йому пояснили це тим, що пільгова процедура застосовується лише до об'єктів певних років побудови.

Переконавшись, що цивільні адміністративні інструменти не працюють, чоловік вирішив виборювати право власності у судовому порядку. На захист своєї позиції він також надав письмове підтвердження від садівничого товариства, яке засвідчило дотримання всіх вимог та відсутність претензій з боку сусідів.

Рішення районного суду

Чечелівський районний суд Дніпра повністю відхилив позовні вимоги.

Аргументи суду першої інстанції:

Самочинне будівництво є крайнім заходом захисту, який застосовують лише за наявності неправомірних дій з боку державних чи місцевих органів. Відсутність порушень з боку державних структур. Суд не встановив протиправності в діях міськради чи ЦНАПу. Подання неповного пакета документів і спроба застосувати процедуру, яка не підходить під рік побудови, свідчать про недотримання правил самим власником.

Рішення апеляційного суду

Дніпровський апеляційний суд залишив скаргу позивача без задоволення, підтвердивши законність рішення Чечелівського районного суду. Судді зазначили, що вирішальним фактором стали терміни будівництва. Будівлю звели у 2017-2019 роках без належних дозвільних документів і не ввели в експлуатацію. Часові рамки для будівництва вже минули, тому відмова ЦНАП була абсолютно правомірною.

Апеляційний суд наголосив, що техпаспорт лише фіксує фактичні параметри будівлі. Але не надає їй правового статусу і не замінює акт введення в експлуатацію. Наявність землі у власності є обов’язковою умовою для будівництва, але сама по собі не легалізує будівлю.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту проголошення, проте власник має право оскаржити її у Верховному Суді.

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