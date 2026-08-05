Компенсація за перебування під слідством: Верховний суд пояснив, на яку суму можна розраховувати

Дівчина виходить з будівлі Верховного Суду, молоток судді та гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Верховний Суд ухвалив важливе рішення, яке визначає, як обчислювати мінімальний розмір компенсації моральної шкоди людям, яких незаконно притягнули до кримінальної відповідальності. Йдеться про справу № 757/20448/22-ц, постанову в якій суд виніс 29 липня 2026 року.

Про те, як розраховується розмір моральної шкоди для людей, яких незаконно притягли до кримінальної відповідальності, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Чому справа про розмір компенсації дійшла до Верховного суду

Позивача затримали у 2014 році, повідомили про підозру, відсторонили від посади заступника генерального директора Концерну РРТ та обрали запобіжний захід. Уже в 2015 році обвинувальний акт передали до суду.

Згодом суд повністю виправдав чоловіка через недоведеність складу злочину. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Загалом під слідством і судом він перебував понад 92 місяці.

Після цього чоловік звернувся до суду з вимогою відшкодувати моральну шкоду. Суд першої інстанції присудив йому 150 тис. грн, апеляційний збільшив суму до 2 млн грн. Офіс Генерального прокурора оскаржив це рішення у Верховному Суді.

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Головне питання стосувалося того, від якої суми потрібно рахувати мінімальну компенсацію. Прокурор наполягав, що слід застосовувати розрахункову величину 1 600 грн, визначену Законом про Державний бюджет.

Втім Верховний Суд із цим не погодився. Суд зазначив, що спеціальний закон прямо говорить про компенсацію в розмірі не менше однієї мінімальної зарплати за кожен місяць незаконного перебування під слідством або судом.

Оскільки на момент розгляду справи мінімальна зарплата становила 8 000 грн, мінімальний гарантований розмір компенсації за 92 місяці дорівнював 736 тис. грн. Суд також наголосив, що закон про Державний бюджет не може змінювати гарантії, встановлені спеціальним законом.

Чому розмір компенсації все ж зменшили

Попри те, що Верховний Суд погодився зі збільшенням компенсації понад мінімальні 736 тис. грн, він оцінив суму у 2 млн грн як завелику.

Суд зазначив, що під час визначення розміру моральної шкоди потрібно враховувати тривалість переслідування, характер страждань, вплив на життя людини, її репутацію та інші обставини. При цьому компенсація має бути справедливою і не повинна призводити до безпідставного збагачення.

З огляду на те що позивача затримували, відсторонили від роботи та він тривалий час перебував під кримінальним переслідуванням, Верховний Суд визначив справедливою компенсацію у розмірі 1 млн грн.

Верховний Суд також відхилив аргумент прокурора про те, що частину періоду не потрібно враховувати через існування іншого кримінального провадження.

Тож, якщо людина одночасно була фігурантом кількох кримінальних проваджень, це не позбавляє її права на компенсацію за кожне незаконне переслідування, яке завершилося виправдувальним вироком.

Чому це рішення має важливе значення

Таким чином Верховний Суд зробив ключовий правовий висновок, що мінімальний гарантований розмір компенсації за незаконне перебування під слідством або судом розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, чинної на момент розгляду справи, а не з розрахункової величини, встановленої законом про Державний бюджет для окремих виплат.

Раніше Новини.LIVE писали, що якщо рідні або люди, які займалися похованням військового, оплатили всі витрати самостійно, вони можуть отримати від держави компенсацію. Для цього потрібно подати необхідні документи. Порядок оформлення залежить від того, чи був військовий на службі на момент смерті, чи вже отримував військову пенсію.

Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій також мають право на пільги, зокрема на компенсацію частини витрат за житлово-комунальні послуги. Розмір виплати визначається за державними нормами, а кошти надходять за встановленим графіком.