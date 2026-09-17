Оренда квартир показала неочікуваний тренд: де в Україні впали ціни на житло

Родина з рієлтором у квартирі. Фото: Pexels

В Україні спостерігають протилежні тенденції на ринку нерухомості в питанні оренди житла. В деяких містах квартири подорожчали за місяць, в інших населених пунктах ціни суттєво знизилися. Найбільше падіння серед порівнюваних міст зафіксували в Одесі — там середня вартість оренди спіймала чіткий низхідний тренд на рівні 11%.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ЛУН.

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В яких містах подорожчала оренда

Громадяни можуть орендувати однокімнатну квартиру в Києві дешевше — середні ціни впали на 3% у місячному розріз. Станом на вересень 2026 року медіанна вартість житла перебуває на рівні 18 000 грн, або 400 доларів.

Аналогічну тенденцію спостерігають в Одесі — там, за даними ЛУН, оренда подорожчала на 11%. Експерти ринку пояснюють ситуацію інтенсивними ударами Росії по обох містах: у другій половині серпня та першій половині вересня ворог систематично обстрілював як енергетичну інфраструктуру, так і цивільні об’єкти.

Як змінилася вартість оренди житла в Україні. Фото: ЛУН

Що відбувається з орендою на заході України

Протилежний тренд зафіксували в Івано-Франківську, Ужгороді та Львові. Щоб зняти однокімнатну квартиру, українцям доводиться платити більше, ніж місяць тому. Статистика показала таку цінову динаміку в західних областях:

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Львів — плюс 9%, середня вартість 26 900 грн (+43,5% за рік);

Ужгород — плюс 8%, середня вартість 29 100 грн (+40% за рік);

Івано-Франківськ — плюс 11%, середня вартість 22 400 грн (+42% за рік).

"З середини 2022 року обстріли дуже мало безпосередньо впливали на ціну оренди, особливо в економічно активній столиці — ринок адаптувався, попит стабілізувався попри регулярні атаки. Те, що ми бачимо зараз у Києві, — перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів знову позначається на готовності платити за оренду", — зазначила керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Водночас ринок нерухомості залишається активним. На вільні об’єкти відносно швидко вдається знайти орендарів: у Києві однокімнатну квартиру можна здати за 4 дні в середньому, в Одесі — за 5 днів, у Львові — за 6 днів. Тобто навіть зростання витрат не загальмувало динаміку пошуків.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, де в Україні найдешевші двокімнатні квартири за програмою "єОселя". Ціни залежить від регіону: найнижчі зафіксовані у прифронтових областях, найвищі — на заході країни. У Сумах мінімальний перший внесок становить 7 360 доларів, а в Ужгороді — 28 300 доларів.