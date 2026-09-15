Новобудови в Україні дорожчатимуть: за які квартири доведеться заплатити найбільше

Новобудови в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вересні-жовтні вартість квадратного метра в новобудовах в Україні може зрости на 3–5%. Насамперед це стосуватиметься житлових комплексів із готовністю понад 50% та введенням в експлуатацію до кінця 2026 року. Водночас окремі квартири у вже готових або майже завершених будинках можуть подорожчати на 7–10%. Причиною стане поєднання зростання собівартості та попиту на готове житло.

Про це Dilo.ua розповіла комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець, передають Новини.LIVE.

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Які новобудови можуть подорожчати найбільше

За прогнозом Маріанни Бігунець, восени середня ціна квадратного метра в найбільш популярних новобудовах може зрости щонайменше на 3-5%.

Найімовірніше, перегляд вартості відбудеться у житлових комплексах, готовність яких перевищує 50%, а введення в експлуатацію заплановане до кінця 2026 року.

Подорожчання може торкнутися й об’єктів на ранніх етапах будівництва. Передусім ідеться про проєкти, де роботи виконуються за графіком, немає суттєвих затримок, а покупці можуть бачити стабільний прогрес.

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Водночас найбільше зростання цін очікується у вже готових житлових комплексах та будинках, які планують завершити восени. За оцінками експертів, окремі квартири в таких об’єктах можуть подорожчати на 7–10%.

Чому забудовники переглядатимуть ціни

Одним із головних чинників залишається зростання собівартості будівництва. На неї впливають пошкодження виробничої та складської інфраструктури, складніша логістика, перебої з постачанням і необхідність замінювати частину українських матеріалів дорожчими імпортними аналогами.

За оцінками GAZDA, у західних областях лише за перші вісім місяців року собівартість будівництва квадратного метра зросла приблизно на 10%.

Однак це не означає, що ціна для покупця автоматично збільшиться на ті самі 10%. Певний час девелопери можуть компенсувати частину витрат за рахунок власного прибутку, оптимізації закупівель або запасів матеріалів. Проте подальше зростання собівартості поступово скорочує можливості стримувати ціни.

Яке житло обиратимуть покупці

Восени значну частину попиту, за прогнозом експертів, формуватимуть покупці, які прагнуть отримати житло з мінімальними ризиками та зрозумілими термінами заселення.

За оцінками GAZDA, у вересні-жовтні близько 60–70% активних покупців передусім звертатимуть увагу на готові квартири або об’єкти, максимально наближені до введення в експлуатацію. Окремий інтерес матиме житло з уже виконаним ремонтом.

Для покупців готовність будинку стає своєрідною гарантією визначеності. Чим ближче об’єкт до завершення, тим менше ризиків, пов’язаних із термінами будівництва, заселенням та додатковими витратами.

На рішення також впливатиме подорожчання ремонту. Зростання попиту на побутову техніку, оздоблювальні матеріали та проблеми з їхнім постачанням можуть збільшити витрати тих, хто придбає квартиру на етапі будівництва.

Де буде найбільший попит на житло

Понад половина потенційних покупців, за оцінками компанії, принаймні розглядатиме новобудови у відносно безпечних західних регіонах України.

Найбільший інтерес прогнозують до:

Львова;

Ужгорода;

Івано-Франківська;

Луцька;

Тернополя.

Водночас Київ та Одеса не втрачають інвестиційної привабливості.

Проте в найближчі місяці безпековий фактор може стати визначальним для покупців, які не мають жорсткої прив’язки до конкретного міста через роботу чи бізнес.

За такого сценарію західні області можуть акумулювати до третини активного міжрегіонального попиту на первинне житло.

Наскільки готові квартири дорожчі за незавершені

Різниця у вартості готового та незавершеного житла може бути суттєвою. За даними GAZDA, у проєктах одного класу готові квартири можуть коштувати на 20–30% дорожче, ніж житло в будинках, які планують завершити наприкінці року.

Якщо ж порівнювати готові об’єкти з пропозиціями на ранніх етапах будівництва, введення яких в експлуатацію заплановане на 2027 рік, різниця в окремих випадках може становити 50–60%.

На підсумкову ціну впливають не лише строки готовності будинку, а й:

наявність ремонту;

комплектація квартири;

інженерна інфраструктура;

енергоавтономність;

клас житлового комплексу;

розташування.

Для частини покупців дорожча готова квартира може бути виправданою, оскільки дає змогу заселитися вже восени або взимку та одразу використовувати нерухомість для проживання чи оренди.

Водночас сама купівля житла не гарантує автоматичного зростання його вартості. Під час інвестиційної оцінки потрібно враховувати ліквідність, конкретну локацію та перспективи об’єкта.

Хто купуватиме готові квартири

Найбільшою категорією покупців готового житла можуть стати молоді сім’ї, переважно з дітьми. За оцінками аналітиків, на них припадатиме близько 40% такого попиту. Найбільш затребуваними для цієї аудиторії можуть бути квартири площею 48–65 квадратних метрів.

Ще приблизно 30% попиту можуть сформувати люди віком 40–55 років. Серед них — ті, хто вже продав попереднє житло або планує переїзд до безпечнішого регіону.

До 10% покупок можуть припадати на батьків та старших родичів, які купуватимуть житло для дітей або онуків віком 18–25 років.

Іншу частину попиту формуватимуть інвестори та покупці, які хочуть диверсифікувати заощадження, отримувати дохід від оренди або придбати нерухомість на довгострокову перспективу.

Від чого залежатиме вартість новобудов у 2027 році

Восени девелопери традиційно переглядають фінансові моделі та формують цінову політику на наступний рік. Цього разу на розрахунки впливатимуть не лише ринкові показники, а й безпекова ситуація, економічна невизначеність та наслідки війни.

Серед основних ризиків галузі — пошкодження підприємств і складів, проблеми з енергетичною та логістичною інфраструктурою, складніше постачання матеріалів і дефіцит кваліфікованих працівників.

За прогнозом Маріанни Бігунець, у 2027 році на ціну квадратного метра найбільше впливатимуть:

безпекова ситуація;

вартість будматеріалів і будівельно-монтажних робіт;

доступність кадрів;

витрати на енергію та логістику;

валютний курс.

Плануючи фінансові моделі на 2027 рік, окремі девелопери можуть закладати зростання собівартості будівництва на 15–20%. У розрахунках може використовуватися умовний курс долара на рівні 47–48 грн.

Однак це не означає автоматичного пропорційного зростання кінцевої вартості квартир. Забудовники враховуватимуть стадію реалізації проєкту, структуру витрат і реальну купівельну спроможність населення.

Найбільше вплив нових фінансових моделей може проявитися у проєктах, старт яких запланований на осінь 2026 року, а введення в експлуатацію — на 2028 рік.

Водночас валютний курс поступово втрачає роль єдиного орієнтира для формування ціни житла. Дедалі більше значення матимуть безпосередні витрати девелопера — заробітні плати, матеріали, енергоресурси та логістика.

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