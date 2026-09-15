Новостройки в Украине будут дорожать: за какие квартиры придется заплатить больше всего

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В сентябре-октябре стоимость квадратного метра в новостройках в Украине может вырасти на 3–5%. В первую очередь это коснется жилых комплексов, готовность которых превышает 50% и которые будут введены в эксплуатацию до конца 2026 года. В то же время отдельные квартиры в уже готовых или почти завершенных домах могут подорожать на 7–10%. Причиной станет сочетание роста себестоимости и спроса на готовое жилье.

Об этом Dilo.ua рассказала коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец, передают Новини.LIVE.

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Какие новостройки могут подорожать больше всего

По прогнозу Марианны Бигунец, осенью средняя цена квадратного метра в самых популярных новостройках может вырасти как минимум на 3–5%.

Скорее всего, пересмотр стоимости произойдет в жилых комплексах, готовность которых превышает 50%, а ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Подорожание может коснуться и объектов на ранних этапах строительства. Прежде всего речь идет о проектах, где работы выполняются по графику, нет существенных задержек, а покупатели могут наблюдать стабильный прогресс.

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В то же время наибольший рост цен ожидается в уже готовых жилых комплексах и домах, которые планируется завершить осенью. По оценкам экспертов, отдельные квартиры в таких объектах могут подорожать на 7–10%.

Почему застройщики будут пересматривать цены

Одним из главных факторов остается рост себестоимости строительства. На неё влияют повреждения производственной и складской инфраструктуры, усложнение логистики, перебои с поставками и необходимость заменять часть украинских материалов более дорогостоящими импортными аналогами.

По оценкам GAZDA, в западных областях только за первые восемь месяцев года себестоимость строительства квадратного метра выросла примерно на 10%.

Однако это не означает, что цена для покупателя автоматически увеличится на те же 10%. Некоторое время девелоперы могут компенсировать часть затрат за счет собственной прибыли, оптимизации закупок или запасов материалов. Однако дальнейший рост себестоимости постепенно сокращает возможности сдерживать цены.

Какое жилье будут выбирать покупатели

Осенью значительную часть спроса, по прогнозам экспертов, будут формировать покупатели, стремящиеся приобрести жилье с минимальными рисками и понятными сроками заселения.

По оценкам GAZDA, в сентябре–октябре около 60–70% активных покупателей в первую очередь будут обращать внимание на готовые квартиры или объекты, максимально приближенные к вводу в эксплуатацию. Отдельный интерес будет представлять жилье с уже выполненным ремонтом.

Для покупателей готовность дома становится своеобразной гарантией определенности. Чем ближе объект к завершению, тем меньше рисков, связанных со сроками строительства, заселением и дополнительными расходами.

На решение также будет влиять удорожание ремонта. Рост спроса на бытовую технику, отделочные материалы и проблемы с их поставками могут увеличить расходы тех, кто приобретет квартиру на этапе строительства.

Где будет наибольший спрос на жилье

Более половины потенциальных покупателей, по оценкам компании, как минимум будут рассматривать новостройки в относительно безопасных западных регионах Украины.

Наибольший интерес прогнозируется к:

Львову;

Ужгорода;

Ивано-Франковска;

Луцка;

Тернополя.

В то же время Киев и Одесса не теряют инвестиционной привлекательности.

Однако в ближайшие месяцы фактор безопасности может стать определяющим для покупателей, которые не привязаны к конкретному городу из-за работы или бизнеса.

При таком сценарии западные области могут аккумулировать до трети активного межрегионального спроса на первичное жилье.

Насколько готовые квартиры дороже незавершенных

Разница в стоимости готового и недостроенного жилья может быть существенной. По данным GAZDA, в проектах одного класса готовые квартиры могут стоить на 20–30% дороже, чем жилье в домах, которые планируется завершить в конце года.

Если же сравнивать готовые объекты с предложениями на ранних этапах строительства, ввод которых в эксплуатацию запланирован на 2027 год, разница в отдельных случаях может составлять 50–60%.

На итоговую цену влияют не только сроки готовности дома, но и:

наличие ремонта;

комплектация квартиры;

инженерная инфраструктура;

энергоавтономность;

класс жилого комплекса;

расположение.

Для части покупателей более дорогая готовая квартира может быть оправданной, поскольку позволяет заселиться уже осенью или зимой и сразу использовать недвижимость для проживания или сдачи в аренду.

В то же время сама покупка жилья не гарантирует автоматического роста его стоимости. При инвестиционной оценке необходимо учитывать ликвидность, конкретное расположение и перспективы объекта.

Кто будет покупать готовые квартиры

Наибольшую категорию покупателей готового жилья могут составить молодые семьи, преимущественно с детьми. По оценкам аналитиков, на них будет приходиться около 40% такого спроса. Наиболее востребованными для этой аудитории могут быть квартиры площадью 48–65 квадратных метров.

Еще примерно 30% спроса могут сформировать люди в возрасте 40–55 лет. Среди них — те, кто уже продал предыдущее жилье или планирует переезд в более безопасный регион.

До 10% покупок могут приходиться на родителей и старших родственников, которые будут покупать жилье для детей или внуков в возрасте 18–25 лет.

Остальную часть спроса будут формировать инвесторы и покупатели, которые хотят диверсифицировать сбережения, получать доход от аренды или приобрести недвижимость в долгосрочной перспективе.

От чего будет зависеть стоимость новостроек в 2027 году

Осенью девелоперы традиционно пересматривают финансовые модели и формируют ценовую политику на следующий год. На этот раз на расчеты будут влиять не только рыночные показатели, но и ситуация с безопасностью, экономическая неопределенность и последствия войны.

Среди основных рисков отрасли — повреждение предприятий и складов, проблемы с энергетической и логистической инфраструктурой, затруднения с поставками материалов и дефицит квалифицированных работников.

По прогнозу Марианны Бигунец, в 2027 году на цену квадратного метра больше всего будут влиять:

ситуация с безопасностью;

стоимость стройматериалов и строительно-монтажных работ;

доступность кадров;

затраты на энергию и логистику;

валютный курс.

При планировании финансовых моделей на 2027 год отдельные застройщики могут закладывать рост себестоимости строительства на 15–20%. В расчетах может использоваться условный курс доллара на уровне 47–48 грн.

Однако это не означает автоматического пропорционального роста конечной стоимости квартир. Застройщики будут учитывать стадию реализации проекта, структуру затрат и реальную покупательную способность населения.

Наибольшее влияние новых финансовых моделей может проявиться в проектах, запуск которых запланирован на осень 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на 2028 год.

В то же время валютный курс постепенно теряет роль единственного ориентира для формирования цены на жилье. Все большее значение будут иметь непосредственные расходы застройщика — заработная плата, материалы, энергоресурсы и логистика.

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