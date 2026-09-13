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Главная Экономика Покупатели квартир в новостройках получат важные гарантии: новые правила

Покупатели квартир в новостройках получат важные гарантии: новые правила

Ua ru
13 сентября 2026 10:05
Купили квартиру в новостройке: Кабмин поддержал новые гарантии для владельцев
Молодая пара с ключами от квартиры в руках. Фото: magnific.com

Кабинет Министров поддержал законодательные изменения, предусматривающие как минимум 10-летнюю гарантию качества новых объектов недвижимости. Отсчет предлагается вести с момента ввода здания в эксплуатацию. Если в течение этого срока будут обнаружены дефекты, влияющие на пригодность жилья, владелец сможет потребовать их устранения или компенсации расходов на ремонт.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Какие гарантии хотят ввести для новостроек

Кабинет Министров поддержал предложение внести изменения в Гражданский кодекс Украины, а также в законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О защите прав потребителей".

Речь идет о введении как минимум 10-летнего гарантийного срока на качество новых объектов недвижимости. Он будет исчисляться с даты принятия объекта в эксплуатацию.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская подчеркнула, что защита покупателя должна действовать не только в момент приобретения жилья.

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По ее словам, если в течение гарантийного срока владелец обнаружит недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность недвижимости, он сможет потребовать от заказчика строительства их устранения. Если же владелец самостоятельно проведет ремонт, заказчик должен будет возместить соответствующие расходы.

Ответственность за качество объекта в течение гарантийного срока будет нести заказчик строительства или его правопреемник.

На какие объекты будут распространяться новые правила

В Минрегионе отмечают, что предлагаемые гарантии будут касаться завершенных объектов, принятых в эксплуатацию.

В то же время предусмотрены исключения. Новые правила не будут распространяться на объекты, построенные на основании строительного паспорта, а также на отдельные объекты с незначительными последствиями — класса СС1, работы на которых выполнялись хозяйственным способом.

Как владелец сможет заявить о дефектах

Если в течение 10-летнего гарантийного срока собственник обнаружит недостатки, он должен будет сообщить о них заказчику строительства.

Дефекты, влияющие на возможность нормального пользования недвижимостью, должны подтверждаться отчетом сертифицированного специалиста. Документ будет составляться по результатам обследования объекта.

После получения уведомления заказчик строительства будет иметь 30 дней, чтобы предложить способ и сроки устранения недостатков или предоставить обоснованный отказ.

Владелец, в свою очередь, должен будет в течение 7 дней согласовать предложенный вариант или отказаться от него.

Кто будет оплачивать ремонт

После согласования способа устранения дефектов заказчик строительства должен будет выполнить необходимые работы в установленные сроки.

В то же время собственник сможет самостоятельно устранить недостатки или привлечь других специалистов. В таком случае заказчик строительства должен полностью компенсировать расходы на ремонт.

Таким образом, предложенные изменения призваны закрепить долгосрочную ответственность заказчика за качество новостройки и предоставить собственникам более четкий механизм защиты своих прав в случае выявления существенных дефектов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что нужно проверить перед покупкой квартиры в новостройке. Бывает, что права на один и тот же объект пытаются оформить на несколько человек. Поэтому первое, что стоит сделать покупателю, — получить идентификатор конкретного будущего объекта и данные о его регистрации в Государственном реестре вещных прав.

Также Новини.LIVE писали,кому не нужно платить налог на недвижимость. Льгота предусмотрена в случае существенного повреждения объекта. Условия предоставления льготы зависят от характера ущерба, а ключевой нюанс — внесение информации об объекте в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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