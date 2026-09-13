Купили квартиру в новобудові: Кабмін підтримав нові гарантії для власників

Молода пара з ключами від квартири в руках. Фото: magnific.com

Кабінет Міністрів підтримав законодавчі зміни, які передбачають щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об’єктів нерухомості. Відлік пропонують вести від моменту прийняття будівлі в експлуатацію. Якщо протягом цього строку виявлять дефекти, що впливають на придатність житла, власник зможе вимагати їх усунення або компенсації витрат на ремонт.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Які гарантії хочуть запровадити для новобудов

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію внести зміни до Цивільного кодексу України, а також законів "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про захист прав споживачів".

Йдеться про запровадження щонайменше 10-річного гарантійного строку на якість нових об’єктів нерухомості. Він обчислюватиметься від дати прийняття об’єкта в експлуатацію.

Заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська наголосила, що захист покупця має діяти не лише в момент придбання житла.

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За її словами, якщо протягом гарантійного строку власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, він зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо ж власник самостійно проведе ремонт, замовник повинен буде відшкодувати відповідні витрати.

Відповідальність за якість об’єкта протягом гарантійного строку нестиме замовник будівництва або його правонаступник.

На які об’єкти поширюватимуться нові правила

У Мінрегіоні зазначають, що запропоновані гарантії стосуватимуться завершених об’єктів, які прийняті в експлуатацію.

Водночас передбачені винятки. Нові правила не поширюватимуться на об’єкти, збудовані на підставі будівельного паспорта, а також на окремі об’єкти з незначними наслідками — класу СС1, роботи на яких виконувалися господарським способом.

Як власник зможе заявити про дефекти

Якщо протягом 10-річного гарантійного строку власник виявить недоліки, він повинен буде повідомити про них замовника будівництва.

Дефекти, які впливають на можливість нормально користуватися нерухомістю, мають підтверджуватися звітом сертифікованого фахівця. Документ складатиметься за результатами обстеження об’єкта.

Після отримання повідомлення замовник будівництва матиме 30 днів, щоб запропонувати спосіб і строки усунення недоліків або надати обґрунтовану відмову.

Власник, своєю чергою, повинен буде протягом 7 днів погодити запропонований варіант або відмовитися від нього.

Хто оплачуватиме ремонт

Після погодження способу усунення дефектів замовник будівництва повинен буде виконати необхідні роботи у визначені строки.

Водночас власник зможе самостійно усунути недоліки або залучити інших фахівців. У такому разі замовник будівництва має повністю компенсувати витрати на ремонт.

Таким чином, запропоновані зміни мають закріпити довгострокову відповідальність замовника за якість новобудови та надати власникам чіткіший механізм захисту своїх прав у разі виявлення суттєвих дефектів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що треба перевірити перед купівлею квартири в новобудові. Трапляється, що права на один і той самий об’єкт намагаються оформити для кількох людей. Тому перше, що варто зробити покупцеві, — отримати ідентифікатор конкретного майбутнього об’єкта та дані його реєстрації у Державному реєстрі речових прав.

Також Новини.LIVE писали, кому не треба платити податок на нерухомість. Пільга передбачена у випадку суттєвого пошкодження об’єкта. Умови надання пільги залежать від характеру збитків, а ключовий нюанс — внесення інформації про об’єкт у Державний реєстр пошкодженого та знищеного майна.