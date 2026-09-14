Зміна прізвища та право власності на нерухомість: чи потрібно переоформлювати документи

Людина підписує документи на нерухомість. Фото: magnific.com

Після шлюбу або розірвання шлюбу українці нерідко замислюються, чи потрібно змінювати документи на квартиру, будинок або земельну ділянку, якщо в них зазначене попереднє прізвище. Насправді сама зміна персональних даних не припиняє і не змінює права власності. Однак під час продажу, дарування чи оформлення спадщини може знадобитися документ, який підтверджує зміну прізвища.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Чи потрібно змінювати прізвище у документах на майно

Зміна прізвища після одруження, розірвання шлюбу або з інших причин сама по собі не впливає на право власності на нерухомість. Тобто людина, яка володіла квартирою, будинком чи земельною ділянкою до зміни персональних даних, залишається власником і після цього. Переоформлювати право власності лише через зміну прізвища не потрібно.

Водночас у документах на нерухомість може залишатися попереднє прізвище. Це не означає, що право власності стало недійсним або перейшло до іншої особи.

Коли може знадобитися підтвердження зміни прізвища

Питання може виникнути під час подальших юридичних дій із майном. Наприклад, якщо власник вирішить:

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продати квартиру, будинок або земельну ділянку;

подарувати нерухомість;

оформити спадщину;

укласти інший договір у нотаріуса;

зареєструвати зміни щодо об’єкта нерухомості.

У таких випадках може знадобитися підтвердити, що особа, зазначена в документах під старим прізвищем, і людина з новим прізвищем — це одна й та сама особа.

Тому важливо не втрачати документи, які засвідчують зміну персональних даних. Вони можуть знадобитися через багато років, коли власник захоче розпорядитися своїм майном.

Які документи підтверджують зміну персональних даних

Для підтвердження зміни прізвища можуть використовуватися:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо воно підтверджує зміну прізвища;

документ про зміну імені;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

інший офіційний документ, який підтверджує зміну персональних даних.

Який саме документ буде необхідний, залежить від обставин зміни прізвища та конкретної юридичної дії з нерухомістю.

Що треба знати власникам нерухомості

Змінилося прізвище — не змінився власник. Саме тому після одруження чи розірвання шлюбу не потрібно автоматично переоформлювати право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку.

Однак документи, що підтверджують зміну прізвища, варто зберігати. Вони допоможуть у майбутньому без зайвих труднощів підтвердити особу власника під час продажу, дарування, спадкування чи іншої нотаріальної дії.

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