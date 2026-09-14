Смена фамилии и право собственности на недвижимость: нужно ли переоформлять документы

Человек подписывает документы на недвижимость. Фото: magnific.com

После вступления в брак или расторжения брака украинцы нередко задаются вопросом, нужно ли менять документы на квартиру, дом или земельный участок, если в них указана прежняя фамилия. На самом деле само изменение персональных данных не прекращает и не изменяет права собственности. Однако при продаже, дарении или оформлении наследства может понадобиться документ, подтверждающий смену фамилии.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Нужно ли менять фамилию в документах на имущество

Смена фамилии после вступления в брак, расторжения брака или по другим причинам сама по себе не влияет на право собственности на недвижимость. То есть человек, владевший квартирой, домом или земельным участком до изменения персональных данных, остается собственником и после этого. Переоформлять право собственности только из-за смены фамилии не нужно.

В то же время в документах на недвижимость может оставаться прежняя фамилия. Это не означает, что право собственности утратило силу или перешло к другому лицу.

Когда может понадобиться подтверждение смены фамилии

Вопрос может возникнуть при дальнейших юридических действиях с имуществом. Например, если владелец решит:

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продать квартиру, дом или земельный участок;

подарить недвижимость;

оформить наследство;

заключить другой договор у нотариуса;

зарегистрировать изменения в отношении объекта недвижимости.

В таких случаях может потребоваться подтвердить, что лицо, указанное в документах под старой фамилией, и человек с новой фамилией — это одно и то же лицо.

Поэтому важно не терять документы, подтверждающие изменение персональных данных. Они могут понадобиться через много лет, когда владелец захочет распорядиться своим имуществом.

Какие документы подтверждают изменение персональных данных

Для подтверждения смены фамилии могут использоваться:

свидетельство о браке;

свидетельство о расторжении брака, если оно подтверждает смену фамилии;

документ об изменении имени;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

другой официальный документ, подтверждающий изменение персональных данных.

Какой именно документ потребуется, зависит от обстоятельств смены фамилии и конкретного юридического действия с недвижимостью.

Что нужно знать владельцам недвижимости

Изменилась фамилия — не изменился собственник. Именно поэтому после вступления в брак или расторжения брака не нужно автоматически переоформлять право собственности на квартиру, дом или земельный участок.

Однако документы, подтверждающие смену фамилии, стоит сохранить. Они помогут в будущем без лишних трудностей подтвердить личность собственника при продаже, дарении, наследовании или ином нотариальном действии.

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