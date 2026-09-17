Аренда квартир показала неожиданный тренд: где в Украине упали цены на жилье

Семья с риэлтором в квартире. Фото: Pexels

В Украине на рынке недвижимости наблюдаются противоположные тенденции в сфере аренды жилья. В некоторых городах квартиры подорожали за месяц, в других населенных пунктах цены существенно снизились. Наибольшее падение среди сравниваемых городов зафиксировали в Одессе — там средняя стоимость аренды продемонстрировала четкий нисходящий тренд на уровне 11%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЛУН.

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В каких городах подорожала аренда

Граждане могут арендовать однокомнатную квартиру в Киеве дешевле — средние цены упали на 3% в месячном разрезе. По состоянию на сентябрь 2026 года медианная стоимость жилья находится на уровне 18 000 грн, или 400 долларов.

Аналогичная тенденция наблюдается в Одессе — там, по данным ЛУН, аренда подорожала на 11%. Эксперты рынка объясняют ситуацию интенсивными ударами России по обоим городам: во второй половине августа и первой половине сентября враг систематически обстреливал как энергетическую инфраструктуру, так и гражданские объекты.

Как изменилась стоимость аренды жилья в Украине. Фото: ЛУН

Что происходит с арендой на западе Украины

Противоположный тренд зафиксировали в Ивано-Франковске, Ужгороде и Львове. Чтобы снять однокомнатную квартиру, украинцам приходится платить больше, чем месяц назад. Статистика показала такую ценовую динамику в западных областях:

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Львов — плюс 9 %, средняя стоимость 26 900 грн (+43,5 % за год);

Ужгород — плюс 8%, средняя стоимость 29 100 грн (+40% за год);

Ивано-Франковск — плюс 11%, средняя стоимость 22 400 грн (+42% за год).

"С середины 2022 года обстрелы практически не влияли на цену аренды, особенно в экономически активной столице — рынок адаптировался, спрос стабилизировался, несмотря на регулярные атаки. То, что мы видим сейчас в Киеве, — первый за долгое время сигнал о том, что интенсивность ударов снова сказывается на готовности платить за аренду", — отметила руководительница ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

В то же время рынок недвижимости остается активным. На свободные объекты относительно быстро удается найти арендаторов: в Киеве однокомнатную квартиру можно сдать в среднем за 4 дня, в Одессе — за 5 дней, во Львове — за 6 дней. То есть даже рост расходов не затормозил динамику поисков.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, нужно ли переоформлять документы на квартиру после смены фамилии. Новые персональные данные никак не влияют на право собственности, хотя на практике могут возникнуть проблемы при совершении некоторых юридических действий. Речь идет об оформлении наследства, завещания, договора дарения и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в Украине самые дешевые двухкомнатные квартиры по программе "єОселя". Цены зависят от региона: самые низкие зафиксированы в прифронтовых областях, самые высокие — на западе страны. В Сумах минимальный первоначальный взнос составляет 7 360 долларов, а в Ужгороде — 28 300 долларов.