Економіка України під час війни: що необхідно зробити протягом 90 днів

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Виробництво встало, витрати бізнесу летять угору, а торговельна діра зростає щодня. Економіка більше не тримає удар, а ключові відомства діють по-своєму. Україна опинилася за крок від найнебезпечнішого сценарію — стагфляції, коли ціни ростуть, а розвиток зупиняється. Експерти наголошують на необхідності термінового переходу від економіки воєнного часу за фактом до системно організованої військової моделі під керівництвом Кабінету Міністрів.

Чому розрізнена політика міністерств та НБУ більше не дієздатна і чому Кабмін має негайно забрати всю владу над економічним кермом країни повідомляє Соцпортал із посиланням на екс-голову Ради НБУ Богдана Данилишина, передають Новини.LIVE.

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Чому центральним органом має стати Кабмін

Наразі економічні напрями в країні діють розрізнено. Саме уряд володіє основними важелями впливу та має перебрати на себе роль головного координаційного центру.

Такий крок має бути ухвалений, адже він:

розпоряджається державним бюджетом, податками та митом;

надає державні гарантії та регулює програми кредитування;

керує промисловою політикою, логістикою, експортом та енергетичним сектором.

Що означає військовий режим в економіці

Запропонований режим не передбачає жорсткої націоналізації підприємств, скасування ринкових відносин чи тотального адміністративного регулювання цін.

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Основною метою такого переходу є визначення ключових пріоритетів країни та сконцентрування на них державних ресурсів, банківського кредитування та міжнародну допомогу.

За словами експертів, для стабілізації ситуації необхідно створити Економічний штаб.

Очолити його має прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У склад мають увійти: представники уряду, НБУ, державних банків, оборонної промисловості, енергетики, інфраструктури, бізнесу та регіональних органів влади. Головним завданням штабу буде постійне відстеження виробництва критичної продукції, стану енергетики та логістики, параметрів імпорту й експорту, рівня зайнятості та потреб оборонного сектору. Принцип діяльності: закріплення під кожне рішення чіткого джерела фінансування, відповідального виконавця, строків виконання та вимірюваних результатів.

Як підтримати ВПК

Першочергову державну підтримку у вигляді гарантій, пільгового кредитування та державних замовлень пропонується зосередити на таких напрямах:

Оборонне виробництво. Енергетика. Логістика та експорт. Переробка та продовольство. Збереження критично важливих робочих місць.

Також пропонується розділити видатки бюджету на три групи:

критичні;

необхідні, але такі, що підлягають оптимізації;

та ті, фінансування яких під час війни можна тимчасово відкласти.

Що необхідно зробити за перші 3 місяці

Протягом перших 90 днів пропонується реалізувати такі першочергові кроки:

ухвалити Офіційну доктрину військової економіки;

затвердити перелік критично важливих виробництв;

переглянути бюджетні видатки та переорієнтувати програми кредитування на інвестиції та імпортозаміщення;

ввести систему багаторічних державних контрактів для оборонного сектору;

розширити механізми страхування військових ризиків;

оновити державну боргову стратегію.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про загрози для третинного сектору економіки. Пошкодження Росією складів і логістичних об'єктів може позначитися не лише на роботі окремих компаній. Наразі під ударом опинилася значна частина третинного сектору української економіки — торгівля та послуги.

Також Новини.LIVE повідомляли, що інфляція знову пішла вгору. Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% річних. Регулятор пояснив рішення посиленням цінового тиску та прискоренням інфляції.