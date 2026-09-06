Удари по складах і логістиці: економіст попередив про наслідки для економіки

Працівник супермаркету. Фото: УНІАН

Пошкодження Росією складів і логістичних об'єктів може позначитися не лише на роботі окремих компаній. Наразі під ударом опинилася значна частина третинного сектору української економіки — торгівля та послуги. А від його роботи залежать значна частина ВВП, робочих місць і податкових надходжень. Тому масштабні удари по логістичній інфраструктурі можуть мати значно серйозніші наслідки, ніж здається.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чому склади стали важливою ціллю ворога

Економіст зазначив, що третинний сектор формує близько 70% ВВП України, понад 70% робочих місць і майже 80% податкових надходжень. Саме до цього сектору належать торгівля та послуги. Тому атаки на склади, логістичні центри й об'єкти великих торговельних компаній мають наслідки далеко за межами самих пошкоджених об'єктів.

"Знищуючи логістичні склади і наносячи удари по великим торгівельним компаніям, Росія наносить удар по третинному сектору української економіки", — сказав Кущ.

Логістику буде складно швидко відновити

Окремою проблемою економіст назвав пошкодження логістичної та транспортної інфраструктури. За його словами, у цій сфері немає готових механізмів швидкого відновлення, подібних до тих, які вже застосовувалися в енергетиці. Через це наслідки руйнувань можуть проявлятися протягом наступних місяців.

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Він також наголосив, що проблема не зникне найближчим часом і може продовжувати поглиблюватися.

Вплив на податкові надходження

За оцінкою Куща, скорочення роботи торговельного сектору може позначитися одразу на кількох показниках. Якщо через пошкодження логістики та торговельних об'єктів компанії продаватимуть менше товарів, це означатиме менші доходи бізнесу. Водночас може скорочуватися кількість робочих місць і сума податків, які надходять до бюджету.

Економіст окремо звернув увагу на податок на додану вартість. Значна частина ПДВ сплачується на митниці під час імпорту товарів, які потім реалізуються через торговельні мережі та інші об'єкти роздрібної торгівлі.

Вплив на ВВП може стати помітним уже цього року

Кущ вважає, що наслідки ударів по логістиці можуть відобразитися на показниках економіки вже у четвертому кварталі. За його оцінкою, вплив масштабних ударів по бізнесу може стати помітнішим для бюджету вже за підсумками вересня.

Частина торгівлі може перейти в тінь

Ще одним можливим наслідком Кущ назвав збільшення тіньового сектору економіки. Якщо люди матимуть менше можливостей купувати товари у великих торговельних центрах і магазинах, частина торгівлі може переміщуватися на ярмарки та базари. Там значна частина розрахунків відбувається готівкою.

У такому разі економічна активність не зникає повністю, однак бюджет може отримувати менше податків.

"Люди будуть йти куди? Люди будуть йти на ярмарки, на базари, а це розрахунки готівкою", — пояснив Кущ.

Раніше Новини.LIVE писали, що восени можуть подорожчати продукти. Через зростання витрат на пальне та логістику ціни на споживчі товари можуть піднятися на 10–15%. Водночас дефіцит очікується лише ситуативний, тому скуповувати крупи, олію чи макарони наперед експерти не радять.

Також Новини.LIVE розповідали, як атаки на продовольчі склади змінюють постачання продуктів. Бізнес переходить на менші склади та прямі поставки, щоб уникнути масштабних втрат товарів. Через нову логістику ціни можуть зрости максимум на 2,5%, але дефіциту продуктів в Україні не очікують.