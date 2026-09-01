Атаки на склади з їжею: як це вплине на ціни в магазинах

Супермаркет. Фото: Новини.LIVE

Постійні цілеспрямовані удари російської армії по великих продовольчих складах змушують український бізнес та державу терміново змінювати підходи до зберігання та транспортування їжі. Перебудова логістичних ланцюгів на користь безпеки може призвести до незначного зростання вартості товарів на полицях, однак жодного дефіциту чи критичного подорожчання в Україні не передбачається.

Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в етері телеканалу "Суспільне", передають Новини.LIVE.

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Нова схема постачання продукції

За словами очільника Міністерства аграрної політики та продовольства

України, головне завдання нової моделі — унеможливити масштабне одночасне знищення великих обсягів продукції під час ворожих атак. Для цього система постачання переходить на принцип роззосередження.

Ключовими елементами нової системи стали:

Відмова від зберігання величезних запасів в одному місці на користь багатьох дрібних складів. Пряма доставка. Перевезення продукції безпосередньо від виробника прямо до магазинів та супермаркетів, оминаючи проміжні логістичні хаби зберігання. Такий підхід дозволяє гарантувати українцям безперебійний доступ до якісних товарів та запобігти можливим розривам у постачанні.

Чи очікувати підвищення цін у зв'язку з атаками на склади

Зміна логістики безпосередньо позначається на роботі торговельних мереж. В окремих супермаркетах покупці можуть помітити тимчасове зменшення асортименту певних видів товарів. Однак у міністерстві наголошують, що це свідчить лише про нову модель роботи постачання продуктів, а не про її нестачу.

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Децентралізація також вимагає додаткових витрат на транспорт та складські послуги. Водночас, за розрахунками Мінагрополітики, це не призведе до суттєвого підвищення цін у магазинах. Максимальний прогнозований ріст цін через нову логістику становитиме до 2,5%.

Окрім того, Тарас Висоцький запевнив, що Україна повністю забезпечена потужностями для зберігання овочів. Продукції внутрішнього виробництва, зокрема елементів борщового набору, вирощено в достатній кількості, тому продовольчий ринок залишатиметься стабільним.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE вже раніше повідомляли про плани щодо переходу супермаркетів на прямі поставки від виробників. Мережам доведеться адаптуватися до нового механізму роботи і знаходити більше коштів на перевезення. А враховуючи дорожчання пального, не варто сподіватися, що додаткові витрати не закладуть у ціни для кінцевого споживача.

Також Новини.LIVE розповідали про обмеження, що діють для покупців АТБ. Там тепер дозволяють придбати не більш е 6 штук або кілограмів товару з визначеного переліку в одному чеку. Обмеження поширюються не лише на покупки безпосередньо в супермаркеті, але і під час оформлення замовлення на сайті АТБ.