В АТБ ввели нові обмеження для покупців: список продуктів, які не дозволять купити оптом

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

У мережі супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадили обмеження на продаж окремих продуктів харчування. Покупцям дозволяють придбати не більше 6 штук або кілограмів товару з визначеного переліку в одному чеку. Такі ліміти діють як у магазинах, так і під час оформлення онлайн-замовлень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

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Які продукти продають з обмеженнями

Ліміти стосуються продуктів повсякденного попиту. До переліку увійшли:

яйця;

крупи;

цукор;

сіль;

олія;

оцет;

макаронні вироби;

пластівці;

сода;

крохмаль;

товари для випікання;

продукти швидкого приготування;

м'ясні консерви;

рибні консерви та консерви з морепродуктами.

Для цих товарів діє обмеження — до 6 штук або кілограмів в одному чеку.

Обмеження поширюються не лише на покупки безпосередньо в супермаркеті. Під час оформлення замовлення на сайті АТБ система також не дозволяє додати до одного чека більше 6 одиниць товару з категорій, на які поширюється ліміт.

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Чому мережа ввела обмеження

У компанії пояснюють, що рішення пов'язане з активізацією оптових покупців. За даними мережі, окремі покупці скуповують соціально важливі товари за нижчими цінами, а потім перепродають їх. Тому в АТБ вирішили тимчасово обмежити кількість товару, яку одна людина може придбати за один раз.

Водночас у мережі наголошують: дефіциту продуктів немає, а товарів соціального вжитку достатньо. У АТБ зазначили, що подібні правила вже запроваджували у 2022 році. Тоді обмеження діяли приблизно один-два тижні, після чого їх скасували.

Раніше Новини.LIVE писали, що в АТБ подорожчали яйця. Так, одна штука коштувала 3,39 гривень. Десяток обійдеться у 33,90 гривень, тоді як найдешевшу упаковку продавали за 48,90 гривень. Водночас покупців здивували цінники, які можуть створювати враження, що 33,90 гривень коштує одне яйце.

Також Новини.LIVE розповідали, що через удари по складах супермаркети можуть перейти на прямі поставки продуктів від виробників. Це допоможе уникнути дефіциту, але збільшить витрати на логістику, які можуть закласти у ціни. Тож восени покупцям варто готуватися до дорожчого продуктового кошика.