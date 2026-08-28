В АТБ ввели новые ограничения для покупателей: список продуктов, которые нельзя будет купить оптом

В АТБ ограничили продажу некоторых продуктов: сколько можно купить
В сети супермаркетов АТБ с 28 августа ввели ограничения на продажу отдельных продуктов питания. Покупателям разрешается приобретать не более 6 штук или килограммов товара из определенного перечня в одном чеке. Такие лимиты действуют как в магазинах, так и при оформлении онлайн-заказов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Какие продукты продаются с ограничениями
Ограничения касаются продуктов повседневного спроса. В перечень вошли:
- яйца;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- растительное масло;
- уксус;
- макаронные изделия;
- хлопья;
- сода;
- крахмал;
- продукты для выпечки;
- продукты быстрого приготовления;
- мясные консервы;
- рыбные консервы и консервы с морепродуктами.
На эти товары действует ограничение — до 6 штук или килограммов в одном чеке.
Ограничения распространяются не только на покупки непосредственно в супермаркете. При оформлении заказа на сайте АТБ система также не позволяет добавить в один чек более 6 единиц товара из категорий, на которые распространяется лимит.
Почему сеть ввела ограничения
В компании объясняют, что решение связано с активизацией оптовых покупателей. По данным сети, отдельные покупатели скупают социально важные товары по более низким ценам, а затем перепродают их. Поэтому в АТБ решили временно ограничить количество товара, которое один человек может приобрести за один раз.
В то же время в сети подчеркивают: дефицита продуктов нет, а товаров повседневного спроса достаточно. В АТБ отметили, что подобные правила уже вводили в 2022 году. Тогда ограничения действовали примерно одну-две недели, после чего их отменили.
Ранее Новини.LIVE писали, что в АТБ подорожали яйца. Так, одна штука стоила 3,39 гривен. Десяток обойдется в 33,90 гривен, тогда как самую дешевую упаковку продавали за 48,90 гривен. В то же время покупателей удивили ценники, которые могут создавать впечатление, что одно яйцо стоит 33,90 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, что из-за ударов по складам супермаркеты могут перейти на прямые поставки продуктов от производителей. Это поможет избежать дефицита, но увеличит расходы на логистику, которые могут быть заложены в цены. Поэтому осенью покупателям стоит готовиться к подорожанию продуктовой корзины.