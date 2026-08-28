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Главная Экономика В АТБ ограничили продажу некоторых продуктов: сколько можно купить

В АТБ ограничили продажу некоторых продуктов: сколько можно купить

Ua ru
28 августа 2026 19:44
В АТБ ввели новые ограничения для покупателей: список продуктов, которые нельзя будет купить оптом
Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

В сети супермаркетов АТБ с 28 августа ввели ограничения на продажу отдельных продуктов питания. Покупателям разрешается приобретать не более 6 штук или килограммов товара из определенного перечня в одном чеке. Такие лимиты действуют как в магазинах, так и при оформлении онлайн-заказов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

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Какие продукты продаются с ограничениями

Ограничения касаются продуктов повседневного спроса. В перечень вошли:

  • яйца;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • растительное масло;
  • уксус;
  • макаронные изделия;
  • хлопья;
  • сода;
  • крахмал;
  • продукты для выпечки;
  • продукты быстрого приготовления;
  • мясные консервы;
  • рыбные консервы и консервы с морепродуктами.

На эти товары действует ограничение — до 6 штук или килограммов в одном чеке.

Ограничения распространяются не только на покупки непосредственно в супермаркете. При оформлении заказа на сайте АТБ система также не позволяет добавить в один чек более 6 единиц товара из категорий, на которые распространяется лимит.

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Почему сеть ввела ограничения

В компании объясняют, что решение связано с активизацией оптовых покупателей. По данным сети, отдельные покупатели скупают социально важные товары по более низким ценам, а затем перепродают их. Поэтому в АТБ решили временно ограничить количество товара, которое один человек может приобрести за один раз.

В то же время в сети подчеркивают: дефицита продуктов нет, а товаров повседневного спроса достаточно. В АТБ отметили, что подобные правила уже вводили в 2022 году. Тогда ограничения действовали примерно одну-две недели, после чего их отменили.

Ранее Новини.LIVE писали, что в АТБ подорожали яйца. Так, одна штука стоила 3,39 гривен. Десяток обойдется в 33,90 гривен, тогда как самую дешевую упаковку продавали за 48,90 гривен. В то же время покупателей удивили ценники, которые могут создавать впечатление, что одно яйцо стоит 33,90 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за ударов по складам супермаркеты могут перейти на прямые поставки продуктов от производителей. Это поможет избежать дефицита, но увеличит расходы на логистику, которые могут быть заложены в цены. Поэтому осенью покупателям стоит готовиться к подорожанию продуктовой корзины.

товары АТБ покупки супермаркет ограничения
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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