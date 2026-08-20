Цены на яйца двинулись на новую позицию: что происходит в АТБ и других супермаркетах (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены в супермаркетах на востребованные продукты питания регулярно обновляются. Яйца в Украине остаются относительно бюджетными, хотя с наступлением осени эксперты прогнозируют восходящую тенденцию. Нефасованный товар уже подорожал в АТБ — мы разобрались, сколько потребителям придется отдать за одну штуку и десяток яиц на четверг, 20 августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины.

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 56,50-64 грн. Однако минимальные цены за упаковку в некоторых популярных магазинах немного ниже, что позволяет потребителям экономить деньги.

При этом поштучные яйца в АТБ подорожали: 20 августа стоимость находится на уровне 3,39 грн/шт. Выходит, десяток обойдется в 33,90 грн, а самая дешевая упаковка стоит 48,90 грн. Ценовая разница — 15 грн. За эти деньги можно купить еще четыре яйца дополнительно.

Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Отметим, на ценниках в АТБ указали сумму затрат за десяток, но мелким текстом прописали "грн/шт.". Посетители супермаркетов пожаловались в социальных сетях на путаницу — якобы одно яйцо стоит 33,90 грн, что не соответствует действительности.

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За нефасованный продукт в Варусе нужно отдать 2,49 грн/шт. (скидка 17%), в Ашане — 3,10 грн/шт., в Форе — 3,56 грн/шт., в МегаМаркете — 4 грн/шт.

Какая минимальная стоимость упаковки яиц

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных в Украине продуктовых сетей и узнали, какую минимальную сумму нужно заплатить за упаковку во второй половине августа 2026 года. Результат оказался таким:

Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн (было 55,99 грн);

АТБ — 48,90 грн (было 47,90 грн);

Варус — 49,90 грн (со скидкой — 34,90 грн);

Фора — 49,90 грн (было 55,90 грн);

Ашан — 54 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн.

С приближением осенне-зимнего периода украинцам следует готовиться к росту цен на куриные яйца. Это традиционная ситуация, объясняемая сокращением производства продукта. Дополнительно на стоимость будут влиять факторы, связанные с войной, а именно удары россиян по складским помещениям, увеличение расходов на логистику и потребность поднимать заработную плату до уровня рыночной.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что может произойти с ценами на продукты в Украине. Логистика, то есть топливо, присутствует буквально во всех товарах, но удорожание бензина по-разному повлияет на ценники в супермаркетах. Урегулировать ситуацию поможет импорт, если стоимость продуктов существенно увеличится.

Также Новини.LIVE рассказывали, что супермаркеты могут перейти на прямые поставки товаров. Удары по складским помещениям поставили перед сетями гипермаркетов важную задачу — сохранить продукцию и доставить ее в магазины. Не исключено, что прямые перевозки негативно отразятся на ценах.