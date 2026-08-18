Цены на яйца начали умеренно расти: сколько минимально нужно отдать за упаковку

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдается незначительное подорожание куриных яиц. Цены в супермаркетах поднялись на несколько гривен, хотя стоимость этого востребованного продукта пересмотрели не все сети. Даже фасованный товар требует больших расходов, чем неделю назад. Мы узнали, что происходит в магазинах по состоянию на вторник, 18 августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально стоят куриные яйца в супермаркетах Украины.

Сколько стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 56,50-64 грн. Для сравнения: в прошлый вторник (13 августа) показатели колебались в пределах 54-58,76 грн, что свидетельствует о подорожании продукта. Индекс потребительских цен составил 97,65% относительно июля, то есть яйца подешевели всего на 2,35%.

Мы промониторили официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей и выяснили, сколько минимально придется заплатить потребителям за упакованный десяток. Результат оказался таким:

Сільпо — 45,97 грн (было 43,66 грн);

АТБ — 48,90 грн (было 47,90 грн);

Варус — 49,90 грн (со скидкой 34,90 грн, было — 29,90 грн);

Фора — 49,90 грн (было 55,90 грн);

Ашан — 54 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Новус — 55,99 грн (ранее 47,85 грн);

Метро — 85,50 грн (было 55 грн).

Как видно, в большинстве магазинов цены действительно выросли. Аналогичная тенденция коснулась и товаров, продаваемых поштучно: в Варусе за одно яйцо нужно заплатить 2,49 грн вместо 1,99 грн неделю назад, в Ашане — 3,10 грн/шт. вместо 3 грн, в Форе — 3,56 грн/шт. вместо 3,29 грн.

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Низкие цены могут обернуться кризисом

Ранее мы рассказывали, что украинцам не стоит радоваться снижению цен на продукты питания, ведь в долгосрочной перспективе это может вызвать кризис на рынке. По словам финансового аналитика и экономиста Алексея Куща в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі", арбузы по 2 грн/кг не принесут фермерам достаточного дохода.

"Арбузы не будут сажать, потому что нет прибыли для того, кто их выращивает. И появятся какие-то турецкие арбузы, которые будут стоить не 5 грн и даже не 10 грн. Когда нет экспортных каналов, цены на внутреннем рынке сначала падают, а затем товар просто исчезает", — отметил специалист.

Аналогичная ситуация с агропродуктами: если их не удастся продать за границу, придется сбывать на внутреннем рынке дешевле. Это позволит поставщикам немного снизить цены. Однако в следующем году аграриям придется сократить посевы из-за нехватки денег — и стоимость продуктов резко взлетит.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что расходы на топливо заложены почти во все товары. Чем больше будет дорожать логистика в Украине, тем быстрее будут расти цены на продукты. Однако эксперты призывают не создавать искусственный ажиотаж на рынке, закупая товары длительного хранения заранее.

Также Новини.LIVE сообщали, что супермаркеты могут перейти на прямые поставки продуктов. Компаниям приходится искать альтернативные логистические маршруты из-за ударов россиян по складам и продовольственным базам. Однако цены могут вырасти, поскольку увеличатся расходы на топливо.