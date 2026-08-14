Низкие цены на продукты могут привести к кризису на рынке: к чему готовиться украинцам

Почему возможен кризис из-за низких цен: эксперт назвал причины
Снижение цен на некоторые товары в моменте не означает, что в следующем году или даже раньше не произойдет подорожания продуктов. Причина проста: ограниченные возможности экспорта приведут к сокращению производства, в результате чего придется удовлетворять внутренний спрос за счет импорта. Цены на арбузы из Херсонской области обвалились, однако потребителям не стоит сильно этому радоваться.
Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE «Світ на зламі».
Почему низкие цены могут обернуться кризисом
Дешевые продукты сегодня могут привести к кризисной ситуации. Возьмем в качестве примера арбузы: цены обвалились до 2 грн/кг, хотя в прошлом году фермеры продавали их по 5-10 грн. Причины связаны со сложной логистикой из-за российских обстрелов и сдвигом сроков созревания.
Для конечного потребителя это хорошая новость, ведь можно сэкономить и насладиться дешевым сезонным продуктом. Но в долгосрочной перспективе высока вероятность кризиса, поскольку производители, которые в этом году заработали гораздо меньше, сократят посевы на следующий год.
"Эти арбузы не будут сажать, потому что нет прибыли для того, кто их выращивает. И появятся какие-то турецкие арбузы, которые будут стоить не 5 грн и даже не 10 грн. Когда нет экспортных каналов, цены на внутреннем рынке сначала падают, а затем товар просто исчезает", — отметил Алексей Кущ.
По словам эксперта, аналогичная ситуация возможна со многими другими аграрными продуктами. Если зерно пойдет на внутреннюю переработку, некоторые товары подешевеют, но уже через год аграрии увидят, что прибыли нет, и сократят объемы производства. А это подтолкнет цены вверх.
Что негативно влияет на цены в Украине
Ранее мы рассказывали, что может произойти с ценами в Украине до конца 2026 года. Большинство продуктов подорожают из-за проблем с логистикой и других факторов, таких как увеличение расходов на энергоносители. Ведь компонент топлива присутствует во всех товарах, хотя и в разной степени.
"Также присутствуют энергоносители, и те продукты, в которых доля энергоносителей выше, имеют тенденцию к росту цен. У нас циклическая ситуация, когда товары влияют друг на друга, поскольку вся экономика взаимосвязана", — отметил профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник в эфире Новини.LIVE.
По мнению эксперта, стоит готовиться к подорожанию продуктов на уровне 9-10%, хотя это средний показатель по всему потребительскому рынку. Некоторые товары, которые в большей степени подвержены колебаниям из-за логистики и электроэнергии, могут ощутимее вырасти в цене, и наоборот.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что супермаркеты могут перейти на прямые поставки товаров. Из-за уничтожения многих складов сети ищут другие логистические возможности. В качестве варианта они будут сразу завозить продукты в магазины, однако это негативно повлияет на цены.
Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца. Супермаркеты в последние недели почти не меняют стоимость востребованного продукта. Однако эта стабильность временна — с наступлением осени цены начнут постепенно расти из-за сокращения предложения.