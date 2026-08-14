Низкие цены на продукты могут привести к кризису на рынке: к чему готовиться украинцам

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Снижение цен на некоторые товары в моменте не означает, что в следующем году или даже раньше не произойдет подорожания продуктов. Причина проста: ограниченные возможности экспорта приведут к сокращению производства, в результате чего придется удовлетворять внутренний спрос за счет импорта. Цены на арбузы из Херсонской области обвалились, однако потребителям не стоит сильно этому радоваться.

Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE «Світ на зламі».

Почему низкие цены могут обернуться кризисом

Дешевые продукты сегодня могут привести к кризисной ситуации. Возьмем в качестве примера арбузы: цены обвалились до 2 грн/кг, хотя в прошлом году фермеры продавали их по 5-10 грн. Причины связаны со сложной логистикой из-за российских обстрелов и сдвигом сроков созревания.

Для конечного потребителя это хорошая новость, ведь можно сэкономить и насладиться дешевым сезонным продуктом. Но в долгосрочной перспективе высока вероятность кризиса, поскольку производители, которые в этом году заработали гораздо меньше, сократят посевы на следующий год.

"Эти арбузы не будут сажать, потому что нет прибыли для того, кто их выращивает. И появятся какие-то турецкие арбузы, которые будут стоить не 5 грн и даже не 10 грн. Когда нет экспортных каналов, цены на внутреннем рынке сначала падают, а затем товар просто исчезает", — отметил Алексей Кущ.

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По словам эксперта, аналогичная ситуация возможна со многими другими аграрными продуктами. Если зерно пойдет на внутреннюю переработку, некоторые товары подешевеют, но уже через год аграрии увидят, что прибыли нет, и сократят объемы производства. А это подтолкнет цены вверх.

Что негативно влияет на цены в Украине

Ранее мы рассказывали, что может произойти с ценами в Украине до конца 2026 года. Большинство продуктов подорожают из-за проблем с логистикой и других факторов, таких как увеличение расходов на энергоносители. Ведь компонент топлива присутствует во всех товарах, хотя и в разной степени.

"Также присутствуют энергоносители, и те продукты, в которых доля энергоносителей выше, имеют тенденцию к росту цен. У нас циклическая ситуация, когда товары влияют друг на друга, поскольку вся экономика взаимосвязана", — отметил профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник в эфире Новини.LIVE.

По мнению эксперта, стоит готовиться к подорожанию продуктов на уровне 9-10%, хотя это средний показатель по всему потребительскому рынку. Некоторые товары, которые в большей степени подвержены колебаниям из-за логистики и электроэнергии, могут ощутимее вырасти в цене, и наоборот.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что супермаркеты могут перейти на прямые поставки товаров. Из-за уничтожения многих складов сети ищут другие логистические возможности. В качестве варианта они будут сразу завозить продукты в магазины, однако это негативно повлияет на цены.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца. Супермаркеты в последние недели почти не меняют стоимость востребованного продукта. Однако эта стабильность временна — с наступлением осени цены начнут постепенно расти из-за сокращения предложения.