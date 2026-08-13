Бюджетные яйца в супермаркетах: что происходит с ценами и сколько стоит десяток

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые продукты питания традиционно дешевеют с наступлением определенного сезона. В частности цены на яйца постоянно снижаются летом, когда предложение на рынке максимальное. Однако тенденция не исключает колебаний в пределах нескольких гривен. Мы выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за одну упаковку куриных яиц по состоянию на август 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины.

Сколько стоят яйца в Украине

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 54-58,76 грн по состоянию на четверг, 13 августа. Индекс потребительских цен составил 97,73%, то есть продукт подешевел всего на 2,27% по сравнению с июлем. Это свидетельствует о стабилизации показателей в супермаркетах.

Мы промониторили официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за одну упаковку куриных яиц. По состоянию на середину августа результат оказался таким:

Сільпо — 43,66 грн;

Новус — 47,85 грн;

АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (со скидкой 29,90 грн);

Ашан — 54 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Фора — 55,90 грн.

Для большей экономии стоит обратить внимание на продукт, продаваемый поштучно. Нефасованные яйца дешевле, поскольку не нужно переплачивать за картон и бренд. В частности Варус предлагает скидку 33% и продает товар по 1,99 грн/шт. В Ашане придется заплатить 3 грн/шт., в Форе — 3,29 грн/шт., в МегаМаркете — 4 грн/шт.

Читайте также:

Цены на яйца в Украине и Польше

Ранее мы рассказывали, сколько стоят куриные яйца в Украине и Польше по состоянию на август 2026 года. Мы сравнили цены в супермаркетах и выяснили разницу.

Если в Украине за упаковку нужно заплатить не менее 43-47 грн, то в польском Lidl нижняя планка находится на уровне 9,99 злотых (ориентировочно 120 грн). Максимальная стоимость за десяток яиц составила 15,99 злотых (122 грн). Получается, одно яйцо стоит 12 грн и больше.

Конечно, сравнение цен в двух странах не будет объективным без учета платежеспособности населения и уровня жизни. Например, минимальная зарплата в Украине составляет 8 657 грн, а в Польше — 3 606 злотых (43 500 грн) после вычета обязательных налогов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что может произойти с ценами на продукты в Украине. Эксперты прогнозируют подорожание базовых товаров до конца 2026 года. Основная причина — увеличение расходов на логистику, ведь топливо входит в состав всех продуктов.

Также Новини.LIVE сообщали, что супермаркеты могут перейти на прямые поставки товаров. Из-за разрушения продовольственных баз и центральных складов компании ищут возможности для пополнения ассортимента в магазинах. Не исключено, что это приведет к росту цен уже осенью.