Бюджетні яйця в супермаркетах: що відбувається з цінами і скільки коштує десяток

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі продукти харчування традиційно дешевшають з настанням конкретного сезону. Зокрема ціни на яйця постійно знижуються влітку, коли пропозиція на ринку найбільша. Однак тенденція не виключає коливання в діапазоні кількох гривень. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за одну упаковку курячих яєць станом на серпень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України.

Скільки коштують яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 54-58,76 грн станом на четвер, 13 серпня. Індекс споживчих цін склав 97,73%, тобто продукт подешевшав усього на 2,27% порівняно з липнем. Це свідчить про стабілізацію показників у супермаркетах.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж і дізналися, які мінімальні суми повинні віддати споживачі за одну упаковку курячих яєць. Станом на середину серпня результат виявився таким:

Сільпо — 43,66 грн;

Новус — 47,85 грн;

АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (зі знижкою 29,90 грн);

Ашан — 54 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Фора — 55,90 грн.

Для більшої економії варто звернути увагу на поштучний продукт. Нефасовані яйця дешевші, оскільки не потрібно переплачувати за картон і бренд. Зокрема Варус пропонує знижку 33% і віддає товар по 1,99 грн/шт. В Ашані доведеться віддати 3 грн/шт., у Форі — 3,29 грн/шт., у МегаМаркеті — 4 грн/шт.

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Ціни на яйця в Україні та Польщі

Раніше ми розповідали, скільки коштують курячі яйця в Україні та Польщі станом на серпень 2026 року. Ми порівняли ціни в супермаркетах і дізналися різницю.

Якщо в Україні за упаковку потрібно заплатити щонайменше 43-47 грн, то в польському Lidl нижня планка перебуває на рівні 9,99 злотих (орієнтовно 120 грн). Максимальна вартість за десяток яєць зафіксувалася на показнику 15,99 злотих (122 грн). Виходить, одне яйце коштує 12 грн і більше.

Звісно, порівняння цін у двох країнах не буде об'єктивним без урахування платоспроможності населення та рівня життя. До прикладу, мінімальна зарплата в Україні становить 8 657 грн, а в Польщі — 3 606 злотих (43 500 грн) після вирахування обов'язкових податків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що може статися з цінами на продукти в Україні. Експерти прогнозують дорожчання базових товарів до кінця 2026 року. Основна причина — збільшення витрат на логістику, адже пальне є складовою всіх продуктів.

Також Новини.LIVE розповідали, що супермаркети можуть перейти на прямі поставки товарів. Через руйнування продовольчих баз і центральних складів компанії шукають можливості для поповнення асортименту в магазинах. Не виключено, що це призведе до зростання цін вже восени.