Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Яйця стрімко зникають з полиць супермаркетів: що стало з цінами

Яйця стрімко зникають з полиць супермаркетів: що стало з цінами

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 17:12
Бюджетні яйця в супермаркетах: що відбувається з цінами і скільки коштує десяток
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі продукти харчування традиційно дешевшають з настанням конкретного сезону. Зокрема ціни на яйця постійно знижуються влітку, коли пропозиція на ринку найбільша. Однак тенденція не виключає коливання в діапазоні кількох гривень. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за одну упаковку курячих яєць станом на серпень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України.

Скільки коштують яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 54-58,76 грн станом на четвер, 13 серпня. Індекс споживчих цін склав 97,73%, тобто продукт подешевшав усього на 2,27% порівняно з липнем. Це свідчить про стабілізацію показників у супермаркетах.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж і дізналися, які мінімальні суми повинні віддати споживачі за одну упаковку курячих яєць. Станом на середину серпня результат виявився таким:

  • Сільпо — 43,66 грн;
  • Новус — 47,85 грн;
  • АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);
  • Варус — 49,90 грн (зі знижкою 29,90 грн);
  • Ашан — 54 грн;
  • Метро — 55 грн;
  • МегаМаркет — 55,50 грн;
  • Фора — 55,90 грн.

Для більшої економії варто звернути увагу на поштучний продукт. Нефасовані яйця дешевші, оскільки не потрібно переплачувати за картон і бренд. Зокрема Варус пропонує знижку 33% і віддає товар по 1,99 грн/шт. В Ашані доведеться віддати 3 грн/шт., у Форі — 3,29 грн/шт., у МегаМаркеті — 4 грн/шт.

Читайте також:

Ціни на яйця в Україні та Польщі

Раніше ми розповідали, скільки коштують курячі яйця в Україні та Польщі станом на серпень 2026 року. Ми порівняли ціни в супермаркетах і дізналися різницю.

Якщо в Україні за упаковку потрібно заплатити щонайменше 43-47 грн, то в польському Lidl нижня планка перебуває на рівні 9,99 злотих (орієнтовно 120 грн). Максимальна вартість за десяток яєць зафіксувалася на показнику 15,99 злотих (122 грн). Виходить, одне яйце коштує 12 грн і більше.

Звісно, порівняння цін у двох країнах не буде об'єктивним без урахування платоспроможності населення та рівня життя. До прикладу, мінімальна зарплата в Україні становить 8 657 грн, а в Польщі — 3 606 злотих (43 500 грн) після вирахування обов'язкових податків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що може статися з цінами на продукти в Україні. Експерти прогнозують дорожчання базових товарів до кінця 2026 року. Основна причина — збільшення витрат на логістику, адже пальне є складовою всіх продуктів.

Також Новини.LIVE розповідали, що супермаркети можуть перейти на прямі поставки товарів. Через руйнування продовольчих баз і центральних складів компанії шукають можливості для поповнення асортименту в магазинах. Не виключено, що це призведе до зростання цін вже восени.

продукти яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації