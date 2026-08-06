Такі ціни на курячі яйця в АТБ можуть вразити: що відбувається в супермаркетах України (фото)

Курячі яйця, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно переписують ціни на яйця. В серпні 2026 року вартість затребуваного продукту залишається на відносно низькому рівні, однак споживачі досі можуть економити. Для цього слід обирати нефасований товар замість звичайної упаковки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на поштучні яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Скільки коштує одне яйце в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 54,85-58,76 грн станом на четвер, 6 серпня. Однак у багатьох супермаркетах мінімальна ціна за упаковку опустилася до 40-47 грн, а зі знижками — навіть до 30 грн.

Якщо потрібно заощадити трохи грошей або купити велику кількість яєць за аналогічну суму, споживачам варто обирати нефасований продукт. Поштучні курячі яйця апріорі дешевші, адже не доводиться переплачувати за бренд і пакування.

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Так, в АТБ встановили ціну на рівні 3,06 грн/шт. Виходить, десяток обійдеться всього у 30,60 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка коштує 47,90 грн (зі знижкою — 43,90 грн). Тобто економія становить 17,30 грн. За такі гроші вдасться придбати ще п’ять яєць додатково.

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Що означає маркування на яйцях

Раніше ми розповідали, як розшифровуються позначки С1, С2, С0 та "В". Літера свідчить про приналежність яєць до категорії столових — саме їх зазвичай продають у магазинах і на ринках. А цифра вказує на вагу продукту:

С2 — від 45 до 54,9 г;

С1 — від 55 до 64,9 г;

С0 — від 65 до 74,9 г;

В (вища категорія) — 75 г і більше.

Для варіння радять обирати яйця категорії С1 або С0, оскільки вони характеризуються оптимальним співвідношенням білка і жовтка. Смажити краще яйця С0, особливо якщо готуєте омлет на кількох осіб — тоді знадобиться менша кількість продукту.

Загалом під час приготування страв маркування ролі не грає. Але у випадку з випічкою це твердження не працює, бо рецепти часто вимагають чіткого дотримання пропорцій. Тому вага яєць дійсно може вплинути на результат.

Що ще варто знати українцям

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