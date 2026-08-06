Такие цены на куриные яйца в АТБ могут поразить: что происходит в супермаркетах Украины (фото)

Куриные яйца, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно корректируют цены на яйца. В августе 2026 года стоимость этого востребованного продукта остается на относительно низком уровне, однако потребители по-прежнему могут сэкономить. Для этого следует выбирать нефасованный товар вместо обычной упаковки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца, продаваемые поштучно, в АТБ и других супермаркетах Украины.

Сколько стоит одно яйцо в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 54,85-58,76 грн по состоянию на четверг, 6 августа. Однако во многих супермаркетах минимальная цена за упаковку опустилась до 40-47 грн, а со скидками — даже до 30 грн.

Если нужно сэкономить немного денег или купить большее количество яиц за аналогичную сумму, потребителям стоит выбирать нефасованный продукт. Куриные яйца, продаваемые поштучно, априори дешевле, ведь не приходится переплачивать за бренд и упаковку.

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Так, в АТБ установили цену на уровне 3,06 грн/шт. Получается, десяток обойдется всего в 30,60 грн. Для сравнения: самая дешевая упаковка стоит 47,90 грн (со скидкой — 43,90 грн). То есть экономия составляет 17,30 грн. За эти деньги удастся купить еще пять яиц дополнительно.

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В других супермаркетах ситуация аналогичная: посетители Варуса должны заплатить 1,99 грн/шт., Ашана — 3 грн/шт., МегаМаркета — 4,50 грн/шт.

Что означает маркировка на яйцах

Ранее мы рассказывали, как расшифровываются обозначения С1, С2, С0 и "В". Буква свидетельствует о принадлежности яиц к категории столовых — именно их обычно продают в магазинах и на рынках. А цифра указывает на вес продукта:

С2 — от 45 до 54,9 г;

С1 — от 55 до 64,9 г;

С0 — от 65 до 74,9 г;

В (высшая категория) — 75 г и больше.

Для варки рекомендуют выбирать яйца категории С1 или С0, поскольку они отличаются оптимальным соотношением белка и желтка. Жарить лучше яйца С0, особенно если готовите омлет на несколько человек — тогда понадобится меньшее количество продукта.

В целом при приготовлении блюд маркировка не играет роли. Но в случае с выпечкой это утверждение не работает, поскольку рецепты часто требуют четкого соблюдения пропорций. Поэтому вес яиц действительно может повлиять на результат.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на арбузы в Украине. Популярный летний продукт существенно подешевел на отечественном рынке в начале августа 2026 года. В большинстве супермаркетов его продают примерно по 14-18 грн/кг.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему в Украине подешевел ранний картофель. Из-за высокой урожайности культуры во Львовской, Тернопольской и Волынской областях рынок оказался перенасыщенным. В результате фермерам приходится снижать цены.