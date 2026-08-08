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Головна Економіка Понад 70 грн різниці на одній упаковці: скільки коштують яйця в Україні та Польщі

Понад 70 грн різниці на одній упаковці: скільки коштують яйця в Україні та Польщі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 17:12
Ціни на яйця в Україні та Польщі: як відрізняється вартість продукту в серпні (фото)
Курячі яйця в супермаркетах, купюри в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В серпні 2026 року ціни на яйця перебувають на відносно низькому рівні. Це традиційна ситуація для літнього сезону після високих показників у супермаркетах восени, взимку та навесні. Ми дізналися, яка різниця у вартості затребуваного продукту в Україні та Польщі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують курячі яйця в польських та українських магазинах.

Ціни на яйця в Україні та Польщі

Згідно з Мінфіном, вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 54-58,76 грн станом на суботу, 8 серпня. Однак у багатьох супермаркетах мінімальні ціни починаються від 40 грн за десяток, а враховуючи знижки — навіть від 30 грн.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, яку найменшу суму повинні віддати споживачі за упаковку яєць. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 43,66 грн;
  • Новус — 47,85 грн;
  • АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);
  • Варус — 49,90 грн (зі знижкою 29,90 грн);
  • Фора — 51,99 грн;
  • Ашан — 54 грн;
  • Метро — 55 грн;
  • МегаМаркет — 55,50 грн.

Також ми з’ясували, скільки коштують курячі яйця у великій міжнародній мережі супермаркетів-дискаунтерів Lidl. У польському магазині ціни починалися від 9,99 злотих, що еквівалентно 120 грн. Тобто за одне яйце необхідно заплатити 12 грн. Залежно від бренду та категорії продукту вартість коливалася в межах 9,99-15,99 злотих (120-192 грн).

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Цінова різниця з найдешевшою упаковкою, яку можна знайти в українських супермаркетах, становить приблизно 76 грн. Звісно, варто взяти до уваги мінімальні зарплати в Україні та Польщі — 8 657 грн і 3 606 злотих нетто (43 500 грн) відповідно.

Що буде з цінами в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів, як можуть змінитися ціни на базові продукти харчування найближчим часом. За його словами, хліб точно подорожчає на 10% до кінця року, оскільки його вартість стабільно зростає на 2-3% щомісяця.

"М'ясо зупинилося в ціні, але коливання можуть розпочатися з вересня. Виробники будуть закладати у вартість витрати на корм та електроенергію. Не виключаю дорожчання до 10%. Аналогічна ситуація з молочними продуктами — плюс 5-7% до нинішньої ціни", — зазначив спікер.

Сезонні овочі в серпні залишилися найбільш сприятливою для реалізації групою товарів. Однак восени ціни почнуть зростати через об’єктивні фактори: витрати на логістику, енергоносії, зарплати тощо. Додатковою причиною дорожчання продуктів можуть стати удару росіян по логістичних центрах і продовольчих базах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують кавуни в Україні. На початку серпня 2026 року середня вартість за кілограм опустилася до 15-18 грн. Найближчим часом показники в супермаркетах і на ринках можуть ще трохи впасти.

Також Новини.LIVE розповідали, що популярна в Україні крупа може подорожчати на 3-5% у серпні 2026 року. Йдеться про гречку, яка виросла в ціні на 70,8% з січня. Експерти пояснюють зміни високими витратами на виробництво, логістику та електроенергію.

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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