Цены на яйца в Украине и Польше: как отличается стоимость продукта в августе (фото)

Куриные яйца в супермаркетах, купюры в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года цены на яйца находятся на относительно низком уровне. Это типичная ситуация для летнего сезона после высоких показателей в супермаркетах осенью, зимой и весной. Мы выяснили, какая разница в стоимости этого востребованного продукта в Украине и Польше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в польских и украинских магазинах.

Цены на яйца в Украине и Польше

По данным Минфина, стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 54-58,76 грн по состоянию на субботу, 8 августа. Однако во многих супермаркетах минимальные цены начинаются от 40 грн за десяток, а с учетом скидок — даже от 30 грн.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за упаковку яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 43,66 грн;

Новус — 47,85 грн;

АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (со скидкой 29,90 грн);

Фора — 51,99 грн;

Ашан — 54 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн.

Также мы выяснили, сколько стоят куриные яйца в крупной международной сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. В польском магазине цены начинались от 9,99 злотых, что эквивалентно 120 грн. То есть за одно яйцо нужно заплатить 12 грн. В зависимости от бренда и категории продукта стоимость колебалась в пределах 9,99-15,99 злотых (120-192 грн).

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Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE 1 / 5









Разница в цене по сравнению с самой дешевой упаковкой, которую можно найти в украинских супермаркетах, составляет примерно 76 грн. Конечно, нужно принять во внимание минимальные зарплаты в Украине и Польше — 8 657 грн и 3 606 злотых нетто (43 500 грн) соответственно.

Что будет с ценами в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, как могут измениться цены на основные продукты питания в ближайшее время. По его словам, хлеб точно подорожает на 10% до конца года, поскольку его стоимость стабильно растет на 2-3% ежемесячно.

"Цены на мясо стабилизировались, но колебания могут начаться с сентября. Производители будут закладывать в стоимость расходы на корма и электроэнергию. Не исключаю подорожание до 10%. Аналогичная ситуация с молочными продуктами — плюс 5-7% к нынешней цене", — отметил спикер.

Сезонные овощи в августе остались наиболее востребованной группой товаров. Однако осенью цены начнут расти из-за объективных факторов: затрат на логистику, энергоносителей, зарплаты и пр. Дополнительной причиной подорожания продуктов могут стать удары россиян по логистическим центрам и продовольственным базам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят арбузы в Украине. В начале августа 2026 года средняя стоимость за килограмм опустилась до 15-18 грн. В ближайшее время цены в супермаркетах и на рынках могут еще немного снизиться.

Также Новини.LIVE сообщали, что популярная в Украине крупа может подорожать на 3-5 % в августе 2026 года. Речь идет о гречке, которая с января выросла в цене на 70,8%. Эксперты объясняют эти изменения высокими затратами на производство, логистику и электроэнергию.