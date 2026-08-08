Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше

Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 17:12
Цены на яйца в Украине и Польше: как отличается стоимость продукта в августе (фото)
Куриные яйца в супермаркетах, купюры в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года цены на яйца находятся на относительно низком уровне. Это типичная ситуация для летнего сезона после высоких показателей в супермаркетах осенью, зимой и весной. Мы выяснили, какая разница в стоимости этого востребованного продукта в Украине и Польше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в польских и украинских магазинах.

Цены на яйца в Украине и Польше

По данным Минфина, стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 54-58,76 грн по состоянию на субботу, 8 августа. Однако во многих супермаркетах минимальные цены начинаются от 40 грн за десяток, а с учетом скидок — даже от 30 грн.

Мы проанализировали официальные интернет-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за упаковку яиц. Результат оказался таким:

  • Сільпо — 43,66 грн;
  • Новус — 47,85 грн;
  • АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);
  • Варус — 49,90 грн (со скидкой 29,90 грн);
  • Фора — 51,99 грн;
  • Ашан — 54 грн;
  • Метро — 55 грн;
  • МегаМаркет — 55,50 грн.

Также мы выяснили, сколько стоят куриные яйца в крупной международной сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. В польском магазине цены начинались от 9,99 злотых, что эквивалентно 120 грн. То есть за одно яйцо нужно заплатить 12 грн. В зависимости от бренда и категории продукта стоимость колебалась в пределах 9,99-15,99 злотых (120-192 грн).

Читайте также:
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 1
    Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 2
    Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 3
    Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 4
    Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 5
    Цены на яйца в польском Lidl. Фото: Новини.LIVE
1 / 5
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 1
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 2
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 3
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 4
  • Более 70 грн разницы на одной упаковке: сколько стоят яйца в Украине и Польше - фото 5

Разница в цене по сравнению с самой дешевой упаковкой, которую можно найти в украинских супермаркетах, составляет примерно 76 грн. Конечно, нужно принять во внимание минимальные зарплаты в Украине и Польше — 8 657 грн и 3 606 злотых нетто (43 500 грн) соответственно.

Что будет с ценами в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, как могут измениться цены на основные продукты питания в ближайшее время. По его словам, хлеб точно подорожает на 10% до конца года, поскольку его стоимость стабильно растет на 2-3% ежемесячно.

"Цены на мясо стабилизировались, но колебания могут начаться с сентября. Производители будут закладывать в стоимость расходы на корма и электроэнергию. Не исключаю подорожание до 10%. Аналогичная ситуация с молочными продуктами — плюс 5-7% к нынешней цене", — отметил спикер.

Сезонные овощи в августе остались наиболее востребованной группой товаров. Однако осенью цены начнут расти из-за объективных факторов: затрат на логистику, энергоносителей, зарплаты и пр. Дополнительной причиной подорожания продуктов могут стать удары россиян по логистическим центрам и продовольственным базам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят арбузы в Украине. В начале августа 2026 года средняя стоимость за килограмм опустилась до 15-18 грн. В ближайшее время цены в супермаркетах и на рынках могут еще немного снизиться.

Также Новини.LIVE сообщали, что популярная в Украине крупа может подорожать на 3-5 % в августе 2026 года. Речь идет о гречке, которая с января выросла в цене на 70,8%. Эксперты объясняют эти изменения высокими затратами на производство, логистику и электроэнергию.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации