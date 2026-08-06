До 83 гривен за килограмм гречки: эксперты дали прогноз на август

Женщины в супермаркете, гречневая крупа. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Гречка, которая уже стала рекордсменом по темпам подорожания в этом году, похоже, не собирается дешеветь. После короткой передышки в июле цены могут снова пойти вверх уже в августе. Дело в том, что украинского урожая не хватает, а расходы производителей растут.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина 24 Каналу, передает Новини.LIVE.

Какие цены прогнозируют

В августе цена на гречневую крупу может вырасти еще на 3–5% и достичь 80–83 гривен за килограмм. По словам эксперта, несмотря на незначительное снижение стоимости в июле, говорить о стабильном удешевлении пока не приходится.

"С начала 2026 года гречка подорожала на 70,8%. В августе цена на крупу может вырасти еще на 3–5%, достигнув 80–83 гривен за килограмм", — отметила она.

Почему гречка дорожает

Эксперты объясняют, что рынок продолжает находиться под давлением сразу нескольких факторов:

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высокой себестоимости производства;

роста затрат на переработку;

подорожания энергоносителей;

подорожавшей логистики;

увеличения затрат на оплату труда.

В то же время украинского сырья на рынке по-прежнему недостаточно, тогда как спрос на гречку остается стабильным.

Июльское подешевение было временным

В июле гречка подешевела примерно на 3,3%, и средняя цена снизилась до 76,67 гривен за килограмм. Однако в Институте аграрной экономики считают, что это не свидетельствует об изменении рыночной тенденции. По словам Светланы Черемисиной, это скорее кратковременная сезонная корректировка цен, после которой рынок может вновь вернуться к росту.

Украинского урожая не хватает

Одной из главных причин высоких цен остается дефицит собственной продукции. По оценкам экспертов:

украинцы ежегодно потребляют около 100–110 тысяч тонн гречихи;

урожай 2025 года составил всего 70,8 тысячи тонн.

Разница между производством и потреблением приходится покрывать за счет переходных запасов, что также влияет на цену.

В Институте аграрной экономики отмечают, что производство гречихи значительно меньше, чем других круп. Из-за этого рынок сильно зависит от урожайности, остатков продукции и общей экономической ситуации. Поэтому даже незначительное сокращение предложения или увеличение затрат производителей быстро отражается на ценниках в магазинах.

Подорожают и другие крупы

Эксперты прогнозируют, что в августе могут вырасти цены и на другие виды круп. Однако именно гречка, по их оценкам, имеет все шансы остаться лидером по темпам подорожания из-за сочетания дефицита сырья и высокой себестоимости производства.

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