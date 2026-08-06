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Главная Экономика Агро Ценники перепишут уже в августе: какая популярная крупа резко подорожает

Ценники перепишут уже в августе: какая популярная крупа резко подорожает

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Дата публикации 6 августа 2026 16:35
До 83 гривен за килограмм гречки: эксперты дали прогноз на август
Женщины в супермаркете, гречневая крупа. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Гречка, которая уже стала рекордсменом по темпам подорожания в этом году, похоже, не собирается дешеветь. После короткой передышки в июле цены могут снова пойти вверх уже в августе. Дело в том, что украинского урожая не хватает, а расходы производителей растут.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина 24 Каналу, передает Новини.LIVE.

Какие цены прогнозируют

В августе цена на гречневую крупу может вырасти еще на 3–5% и достичь 80–83 гривен за килограмм. По словам эксперта, несмотря на незначительное снижение стоимости в июле, говорить о стабильном удешевлении пока не приходится.

"С начала 2026 года гречка подорожала на 70,8%. В августе цена на крупу может вырасти еще на 3–5%, достигнув 80–83 гривен за килограмм", — отметила она.

Почему гречка дорожает

Эксперты объясняют, что рынок продолжает находиться под давлением сразу нескольких факторов:

Читайте также:
  • высокой себестоимости производства;
  • роста затрат на переработку;
  • подорожания энергоносителей;
  • подорожавшей логистики;
  • увеличения затрат на оплату труда.

В то же время украинского сырья на рынке по-прежнему недостаточно, тогда как спрос на гречку остается стабильным.

Июльское подешевение было временным

В июле гречка подешевела примерно на 3,3%, и средняя цена снизилась до 76,67 гривен за килограмм. Однако в Институте аграрной экономики считают, что это не свидетельствует об изменении рыночной тенденции. По словам Светланы Черемисиной, это скорее кратковременная сезонная корректировка цен, после которой рынок может вновь вернуться к росту.

Украинского урожая не хватает

Одной из главных причин высоких цен остается дефицит собственной продукции. По оценкам экспертов:

  • украинцы ежегодно потребляют около 100–110 тысяч тонн гречихи;
  • урожай 2025 года составил всего 70,8 тысячи тонн.

Разница между производством и потреблением приходится покрывать за счет переходных запасов, что также влияет на цену.

В Институте аграрной экономики отмечают, что производство гречихи значительно меньше, чем других круп. Из-за этого рынок сильно зависит от урожайности, остатков продукции и общей экономической ситуации. Поэтому даже незначительное сокращение предложения или увеличение затрат производителей быстро отражается на ценниках в магазинах.

Подорожают и другие крупы

Эксперты прогнозируют, что в августе могут вырасти цены и на другие виды круп. Однако именно гречка, по их оценкам, имеет все шансы остаться лидером по темпам подорожания из-за сочетания дефицита сырья и высокой себестоимости производства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что курица стала самым распространенным видом мяса в мире. По данным ФАО, за последние 60 лет ее потребление на человека выросло почти в шесть раз — с менее чем 3 кг до около 17 кг в год, а именно птицеводство стало главным двигателем роста мирового производства мяса.

Также Новини.LIVE писали, почему современные овощи и фрукты содержат меньше питательных веществ, чем несколько десятилетий назад. Исследователи отмечают, что это связано с селекцией, интенсивным земледелием, изменениями почв и другими факторами, хотя такая тенденция не означает, что все продукты в равной степени утратили свою полезность.

гречка крупа цены на продукты
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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