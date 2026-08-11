Супермаркети можуть перейти на прямі поставки товарів: чи зміняться ціни на продукти

Супермаркет Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в Україні можуть подорожчати продукти. Причин для цінових змін існує чимало: починаючи від зростання собівартості виробництва і закінчуючи логістичними проблемами, спровокованими ударами Росії по складах зберігання товарів. Якщо мережі перейдуть на прямі поставки, перегляду цін у супермаркетах не уникнути.

Про це розповів міжнародний експерт і член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук в ефірі Новини.LIVE.

Відмова від зберігання продуктів на складах

Росіяни активізували удари по продовольчих базах і центральних складах компаній. Влучання у приміщення вже призвели до тимчасового дефіциту товарів у деяких супермаркетах, зокрема Сільпо та Форі. Щоби зберегти продукцію, великі мережі можуть перейти на пряме постачання від виробників.

"На складах зберігаються товари, які приїхали до нас з-за кордону. Якщо мережі працюють з національними виробниками, то досить часто цей товар на їх склади може навіть і не потрапляти. Його привозять одразу в магазини", — уточнив спікер.

За його словами, таке рішення може знизити ризики компаній та допоможе уникнути дефіциту продуктів в окремих супермаркетах. Однак воно матиме інших негативний ефект — ціни на товари зростуть.

Читайте також:

Адже мережам доведеться адаптуватися до нового механізму роботи і знаходити більше коштів на перевезення. А враховуючи дорожчання пального, не варто сподіватися, що додаткові витрати не закладуть у ціни для кінцевого споживача.

Що буде з цінами на продукти восени

Раніше ми розповідали, що вже восени 2026 року слід готуватися до дорожчання продуктів харчування. За словами Ігоря Гарбарука, нинішнє здешевлення курячих яєць, овочів і деяких інших товарів обумовлене сезонним фактором. Але витрати на логістику не дозволять залишити ціни на поточному рівні.

"З острахом очікую осені, коли ми почнемо коментувати ціни. Якщо врожай буде великий, добрий, тоді собівартість розмажиться. Якщо врожай буде поганий, ціни суттєво зростуть", — констатував член Економічного дискусійного клубу.

Плюс необхідно взяти до уваги зростання собівартості виробництва. Йдеться не лише про пальне, але й про електроенергію, оренду складів, зарплати працівників тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Вартість затребуваного продукту суттєво знизилася станом на серпень 2026 року. Водночас експерти називають це традиційним сезонним явищем і натякають на дорожчання яєць восени.

Також Новини.LIVE розповідали, що гречка може подорожчати на 3-5% протягом серпня 2026 року. Середня ціна популярної крупи становитиме близько 83 грн/кг. Факторами впливу називають високу собівартість виробництва і зростання витрат на переробку продукції.