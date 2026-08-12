Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10%: до чого готуватися споживачам

Споживачі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці не зможуть уникнути дорожчання продуктів до кінця 2026 року. На споживчі ціни впливатимуть об’єктивні чинники, зокрема витрати виробників на логістику, енергоносії, зберігання товарів, зарплати тощо. Водночас зростання показників буде нерівномірним.

Про це заявив професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на продукти в Україні

Враховуючи інфляцію, вартість споживчих товарів в Україні помірно зростатиме. За словами спікера, будь-яка економічна система при 3-5% інфляції на рік вважає це позитивним фактором. Водночас динаміка цін буде нерівномірною, оскільки у структурі собівартості продуктів є різні компоненти.

"Логістика присутня у всіх товарах, але по-різному. Також присутні енергоносії, і ті продукти, в яких є більша частина енергоносіїв, мають тенденцію до більшого росту цін. У нас циклічна ситуація, коли товари впливають один на одного, оскільки вся економіка взаємопов'язана та добре інтегрована в зарубіжні процеси", — зазначив Михайло Колісник.

Тобто якщо якийсь український продукт стане надто дорогим, на підмогу прийде імпорт і допоможе врегулювати ціни. Варто готуватися до коливання в діапазоні 9-10%, однак це середній показник по всім товарам. Окремі позиції можуть подорожчати більше або менше.

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Експерт закликає не створювати штучний ажіотаж і не закуповувати продукти наперед. На його думку, надмірний попит у довгостроковій перспективі не дасть результату, натомість може підштовхнути ціни вгору.

Прямі поставки в супермаркети

Раніше ми розповідали, що внаслідок руйнування складів і продуктових баз компанії можуть перейти на прямі поставки товарів у супермаркети. Їм не доведеться зберігати більшу частину асортименту в одному місці — продукція одразу потраплятиме на полиці магазинів.

"На складах зберігаються товари, які приїхали з-за кордону. Якщо мережі працюють з національними виробниками, то досить часто цей товар на склади може навіть не потрапляти. Його привозять одразу в магазини", — зазначив член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук.

З іншого боку, перебудова логістичних маршрутів і запровадження нового механізму роботи неминуче призведе до зростання цін на продукти. Компанії будуть змушені переглянути показники у бік збільшення, аби знизити собівартість і власні витрати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні та Польщі. Ми порівняли вартість упаковки в різних супермаркетах і з’ясували, де продукт дорожчий. Різниця на одному десятку яєць становить близько 70 грн — у Польщі ціни набагато вищі.

Також Новини.LIVE розповідали, що в одному з київських супермаркетів Новус помітили напівпорожні полиці. Через знищення складів виник тимчасовий дефіцит деяких товарів. Зокрема не вистачає молочних продуктів, напоїв, овочів і навіть виробів для дому.