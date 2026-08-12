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Главная Экономика Ситуация циклическая: что может случиться с ценами на продукты

Ситуация циклическая: что может случиться с ценами на продукты

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 11:10
Цены на продукты в Украине могут вырасти на 10%: к чему готовиться потребителям
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы не смогут избежать подорожания продуктов до конца 2026 года. На потребительские цены будут влиять объективные факторы, в частности расходы производителей на логистику, энергоносители, хранение товаров, заработную плату и пр. В то же время рост показателей будет неравномерным.

Об этом заявил профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на продукты в Украине

С учетом инфляции стоимость потребительских товаров в Украине будет умеренно расти. По словам спикера, любая экономическая система при инфляции 3-5% в год считает это положительным фактором. В то же время динамика цен будет неравномерной, поскольку в структуре себестоимости продуктов присутствуют различные компоненты.

"Логистика присутствует во всех товарах, но в разной степени. Также присутствуют энергоносители, и те продукты, в которых доля энергоносителей выше, имеют тенденцию к большему росту цен. У нас циклическая ситуация, когда товары влияют друг на друга, поскольку вся экономика взаимосвязана и хорошо интегрирована в зарубежные процессы", — отметил Михаил Колесник.

То есть если какой-то украинский продукт станет слишком дорогим, на помощь придет импорт и поможет урегулировать цены. Стоит готовиться к колебаниям в диапазоне 9-10%, однако это средний показатель по всем товарам. Отдельные позиции могут подорожать больше или меньше.

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Эксперт призывает не создавать искусственный ажиотаж и не запасаться продуктами заранее. По его мнению, чрезмерный спрос в долгосрочной перспективе не даст результата, а наоборот может подтолкнуть цены вверх.

Прямые поставки в супермаркеты

Ранее мы рассказывали, что вследствие разрушения складов и продуктовых баз компании могут перейти на прямые поставки товаров в супермаркеты. Им не придется хранить большую часть ассортимента в одном месте — продукция будет сразу поступать на полки магазинов.

"На складах хранятся товары, привезенные из-за рубежа. Если сети работают с национальными производителями, то довольно часто этот товар на склады может даже не поступать. Его доставляют сразу в магазины", — отметил член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

С другой стороны, перестройка логистических маршрутов и внедрение нового механизма работы неизбежно приведут к росту цен на продукты. Компании будут вынуждены пересмотреть показатели в сторону увеличения, дабы снизить себестоимость и собственные расходы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине и Польше. Мы сравнили стоимость упаковки в разных супермаркетах и выяснили, где продукт дороже. Разница на одном десятке яиц составляет около 70 грн — в Польше цены намного выше.

Также Новини.LIVE сообщали, что в одном из киевских супермаркетов Новус заметили полупустые полки. Из-за уничтожения складов возник временный дефицит некоторых товаров. В частности не хватает молочных продуктов, напитков, овощей и даже изделий для дома.

товары супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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