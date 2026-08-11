Продуктов на полках супермаркетов больше не стало: что происходит в Новусе (фото)

Молочные продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В результате разрушения продовольственных баз и складов полки супермаркетов остаются полупустыми. В одном из киевских магазинов наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Проблема коснулась как продуктов питания, так и товаров для дома.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ассортиментом в Новусе по состоянию на вторник, 11 августа.

Нехватка товаров в Новусе

Россияне нанесли удар по обширной территории складских объектов в ночь на 5 августа. Под атакой оказались помещения с товарами украинских компаний, среди них — сеть супермаркетов Novus. Логистический центр был полностью уничтожен, а из цепочки поставок выпали миллионы единиц продукции.

Результаты потребители могут увидеть своими глазами. Во вторник, 11 августа, полки в одном из столичных магазинов стоят полупустыми. Больше всего не хватает молочных продуктов, напитков, некоторых овощей, а также товаров для дома, в частности посуды.

Продукты в Новусе. Фото: Новини.LIVE

Продукты в Новусе. Фото: Новини.LIVE

Продукты в Новусе. Фото: Новини.LIVE

Продукты в Новусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Для решения проблемы компания приступила к оперативной перестройке цепочек поставок. По словам генерального директора Novus Украина Марка Петкевича в интервью для RAU, был запущен антикризисный план управления логистикой. Речь идет об обеспечении прямых поставок в супермаркеты и задействовании резервных складских площадок.

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Изменятся ли цены на продукты

Ранее международный эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук рассказал в эфире Новини.LIVE, что компании действительно могут пересмотреть формат работы из-за атак россиян на склады и частично или полностью перейти на поставки товаров напрямую с заводов/ферм.

"На складах хранятся товары, которые прибыли к нам из-за рубежа. Если сети работают с национальными производителями, то довольно часто этот товар на их склады может и не попасть. Его доставляют сразу в магазины", — отметил эксперт.

Однако для потребителей это не обязательно хорошая новость, поскольку перестройка цепочек поставок может спровоцировать рост цен. Сети будут тратить больше средств на перевозку продуктов, частично компенсируя собственные финансовые потери повышением стоимости товаров.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что осенью 2026 года в Украине могут подорожать продукты. На цены повлияет высокая стоимость топлива и большие расходы производителей/продавцов на логистику. Снижение цен на некоторые товары в августе, в частности на яйца и овощи, является лишь сезонным фактором.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине и Польше. Мы сравнили стоимость этого востребованного продукта в супермаркетах по состоянию на август 2026 года. Разница в цене за одну упаковку достигает 70 грн — в Польше намного дороже.