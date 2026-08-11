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Головна Економіка В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом

В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 14:05
Продуктів на полицях супермаркетів не побільшало: що відбувається в Новусі (фото)
Молочні продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок руйнування продовольчих баз і складів полиці супермаркетів залишаються напівпорожніми. В одному з київських магазинів спостерігається дефіцит базових товарів. Проблема торкнулася як продуктів харчування, так і виробів для дому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з асортиментом у Новусі станом на вівторок, 11 серпня.

Нестача товарів у Новусі

Росіяни уразили велику площу складських об’єктів у ніч проти 5 серпня. Під атакою опинилися приміщення з товарами українських компаній, серед них — мережа супермаркетів Novus. Логістичний центр був повністю знищений, а з ланцюга поставок випали мільйони одиниць продукції.

Результати споживачі можуть побачити на власні очі. У вівторок, 11 серпня, полиці в одному зі столичних магазинів стоять напівпорожніми. Найбільше не вистачає молочних товарів, напоїв, деяких овочів, а також речей для дому, зокрема посуду.

  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 1
    Продукти в Новусі. Фото: Новини.LIVE
  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 2
    Продукти в Новусі. Фото: Новини.LIVE
  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 3
    Продукти в Новусі. Фото: Новини.LIVE
  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 4
    Продукти в Новусі. Фото: Новини.LIVE
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  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 1
  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 2
  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 3
  • В Новусі помітили напівпорожні полиці: що стало з асортиментом - фото 4

Для вирішення проблеми компанія взялася оперативно перебудовувати ланцюги постачання. За словами CEO Novus Україна Марка Петкевича в інтерв’ю для RAU, було активовано антикризовий план управління логістикою. Йдеться про забезпечення прямих поставок у супермаркети та задіяння резервних складських майданчиків.

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Чи зміняться ціни на продукти

Раніше міжнародний експерт і член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук розповів в ефірі Новини.LIVE, що компанії дійсно можуть переглянути формат роботи через атаки росіян на склади і частково або повністю перейти на поставки товарів одразу з заводів/ферм.

"На складах зберігаються товари, які приїхали до нас з-за кордону. Якщо мережі працюють з національними виробниками, то досить часто цей товар на їх склади може навіть і не потрапляти. Його привозять одразу в магазини", — зазначив спікер.

Однак для споживачів це не обов’язково позитивна новина, оскільки перебудова ланцюгів постачання може спровокувати зростання цін. Мережі витрачатимуть більше коштів на перевезення продуктів, частково компенсуючи власні фінансові втрати підняттям вартості товарів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що восени 2026 року можуть подорожчати продукти в Україні. На ціни вплине висока вартість пального і великі витрати виробників/продавців на логістику. Здешевлення деяких товарів у серпні, зокрема яєць та овочів, є лише сезонним явищем.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні та Польщі. Ми порівняли вартість затребуваного продукту в супермаркетах станом на серпень 2026 року. Різниця на одній упаковці доходить до 70 грн — у Польщі набагато дорожче.

продукти товари супермаркет
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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