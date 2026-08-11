Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены вырастут уже осенью: что повлияет на удорожание продуктов

Цены вырастут уже осенью: что повлияет на удорожание продуктов

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 11:15
Цены на продукты в Украине готовятся к росту: что спровоцирует удорожание товаров
Продукты питания в супермаркете. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Уже осенью 2026 года в Украине могут переписать цены. Некоторые продукты питания существенно подорожают, поскольку производители будут вынуждены закладывать в стоимость своих товаров расходы на логистику. А летнее падение цен обусловлено сезонным фактором.

Об этом рассказал международный эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук в эфире Новини.LIVE.

Что спровоцирует рост цен в Украине

Из-за подорожания бензина и дизеля летом 2026 года возможны ощутимые колебания цен на продукты питания. Изменений стоит ожидать в ближайшее время — уже осенью, когда аграрии завершат сбор урожая. Это коснется всех категорий товаров, в стоимость которых входит топливо.

"С опасением жду осени, когда мы начнем комментировать цены. Если урожай будет большим и хорошим, то себестоимость снизится. Если урожай будет плохим, цены существенно вырастут", — отметил спикер.

По его словам, снижение цен на куриные яйца и некоторые овощи является сезонным фактором. Традиционно с наступлением холодного времени года цены идут вверх из-за сокращения производства. А дополнительным фактором влияния в этом году станут расходы на топливо.

Читайте также:

Какие продукты могут подорожать

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказывал, как именно могут измениться цены на основные продукты питания в ближайшее время. Он прогнозирует подорожание таких товаров:

  • хлеба — на 10% до конца года;
  • овощей — на 2-5% осенью;
  • мяса — на 10%;
  • молочных продуктов — на 5-7%.

"Цены на мясо стабилизировались, но колебания могут начаться с сентября. Производители будут закладывать в стоимость затраты на корма и электроэнергию. Не исключаю подорожания до 10%. Аналогичная ситуация с молочными продуктами", — уточнил Марчук.

Большое влияние на ценообразование оказывают расходы производителей на энергоносители, топливо и зарплаты. Дополнительную неблагоприятную обстановку создают удары россиян по продовольственным базам и распределительным центрам. Впоследствии это тоже может спровоцировать подорожание продуктов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как отличаются цены на куриные яйца в Украине и Польше. Минимальная сумма, которую нужно заплатить за упаковку яиц в украинских супермаркетах, составляет около 45 грн в августе 2026 года. А стоимость продукта в Польше колеблется в пределах 9,99-15,99 злотых (120-192 грн).

Также Новини.LIVE сообщали, что полки некоторых супермаркетов в Украине опустели. После российского удара по распределительным центрам в Форе и Сільпо возник дефицит товаров. Однако проблему назвали временной и пообещали потребителям быстро ее устранить.

топливо супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации