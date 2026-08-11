Цены на продукты в Украине готовятся к росту: что спровоцирует удорожание товаров

Продукты питания в супермаркете. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Уже осенью 2026 года в Украине могут переписать цены. Некоторые продукты питания существенно подорожают, поскольку производители будут вынуждены закладывать в стоимость своих товаров расходы на логистику. А летнее падение цен обусловлено сезонным фактором.

Об этом рассказал международный эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук в эфире Новини.LIVE.

Что спровоцирует рост цен в Украине

Из-за подорожания бензина и дизеля летом 2026 года возможны ощутимые колебания цен на продукты питания. Изменений стоит ожидать в ближайшее время — уже осенью, когда аграрии завершат сбор урожая. Это коснется всех категорий товаров, в стоимость которых входит топливо.

"С опасением жду осени, когда мы начнем комментировать цены. Если урожай будет большим и хорошим, то себестоимость снизится. Если урожай будет плохим, цены существенно вырастут", — отметил спикер.

По его словам, снижение цен на куриные яйца и некоторые овощи является сезонным фактором. Традиционно с наступлением холодного времени года цены идут вверх из-за сокращения производства. А дополнительным фактором влияния в этом году станут расходы на топливо.

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Какие продукты могут подорожать

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказывал, как именно могут измениться цены на основные продукты питания в ближайшее время. Он прогнозирует подорожание таких товаров:

хлеба — на 10% до конца года;

овощей — на 2-5% осенью;

мяса — на 10%;

молочных продуктов — на 5-7%.

"Цены на мясо стабилизировались, но колебания могут начаться с сентября. Производители будут закладывать в стоимость затраты на корма и электроэнергию. Не исключаю подорожания до 10%. Аналогичная ситуация с молочными продуктами", — уточнил Марчук.

Большое влияние на ценообразование оказывают расходы производителей на энергоносители, топливо и зарплаты. Дополнительную неблагоприятную обстановку создают удары россиян по продовольственным базам и распределительным центрам. Впоследствии это тоже может спровоцировать подорожание продуктов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как отличаются цены на куриные яйца в Украине и Польше. Минимальная сумма, которую нужно заплатить за упаковку яиц в украинских супермаркетах, составляет около 45 грн в августе 2026 года. А стоимость продукта в Польше колеблется в пределах 9,99-15,99 злотых (120-192 грн).

Также Новини.LIVE сообщали, что полки некоторых супермаркетов в Украине опустели. После российского удара по распределительным центрам в Форе и Сільпо возник дефицит товаров. Однако проблему назвали временной и пообещали потребителям быстро ее устранить.