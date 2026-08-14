Низькі ціни на продукти можуть призвести до кризи на ринку: до чого готуватися українцям

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Зниження ціни на деякі товари у моменті не означає, що наступного року або ще раніше не відбудеться дорожчання продуктів. Причина проста: обмежені можливості експорту призведуть до скорочення виробництва, внаслідок чого доведеться задовольняти внутрішній попит імпортом. Ціни на кавуни з Херсонщини обвалилися, проте споживачам не варто сильно цьому радіти.

Про це розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Чому низькі ціни можуть обернутися кризою

Дешеві продукти сьогодні можуть призвести до кризової ситуації. Візьмемо за приклад кавуни: ціни обвалилися до 2 грн/кг, хоча минулого року фермери продавали їх по 5-10 грн. Причини пов’язані зі складною логістикою через російські обстріли та зміщенням термінів дозрівання.

Для кінцевого споживача це хороша новина, бо можна заощадити кошти і посмакувати дешевим сезонним продуктом. Але в довгостроковій перспективі є велика ймовірність кризи, адже виробники, які цього року заробили набагато менше, скоротять посіви на наступний рік.

"Ці кавуни не будуть саджати, тому що немає прибутку для того, хто вирощує. І з’являться якісь турецькі кавуни, які коштуватимуть не 5 грн і навіть не 10 грн. Коли немає експортних каналів, ціни на внутрішньому ринку спершу падають, а потім товар просто зникає", — зазначив Олексій Кущ.

Читайте також:

За словами експерта, аналогічна ситуація можлива з багатьма іншими аграрними продуктами. Якщо зерно піде на внутрішню переробку, деякі товари подешевшають, але вже через рік аграрії побачать, що прибутку немає, і скоротять обсяги виробництва. А це підштовхне ціни вгору.

Що негативно впливає на ціни в Україні

Раніше ми розповідали, що може статися з цінами в Україні до кінця 2026 року. Більшість продуктів подорожчають через проблеми з логістикою та інші фактори, як от збільшення витрат на енергоносії. Адже складова пального присутня у всіх товарах, хоч і по-різному.

"Також присутні енергоносії, і ті продукти, в яких є більша частина енергоносіїв, мають тенденцію до росту цін. У нас циклічна ситуація, коли товари впливають один на одного, оскільки вся економіка взаємопов'язана", — зазначив професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник в ефірі Новини.LIVE.

На думку експерта, варто готуватися до дорожчання продуктів на рівні 9-10%, хоча це середній показник по всьому споживчому ринку. Деякі товари, які більше хвильні до коливань через логістику та електроенергію, можуть відчутніше зрости в ціні, і навпаки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що супермаркети можуть перейти на прямі поставки товарів. Через знищення багатьох складів мережі шукають інші логістичні можливості. Як варіант, вони одразу завозитимуть продукти в магазини, однак це негативно вплине на ціни.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця. Супермаркети останніми тижнями майже не змінюють вартість затребуваного продукту. Однак ця стабільність тимчасова — з настанням осені ціни почнуть поступово зростати через зменшення пропозиції.