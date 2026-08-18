Ціни на яйця почали помірно зростати: скільки мінімально треба віддати за упаковку

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігається незначне дорожчання курячих яєць. Ціни в супермаркетах піднялися на кілька гривень, хоча вартість затребуваного продукту переглянули не всі мережі. Навіть фасований товар вимагає більших витрат, ніж тиждень тому. Ми дізналися, що відбувається у магазинах станом на вівторок, 18 серпня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально коштують курячі яйця в супермаркетах України.

Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 56,50-64 грн. Для порівняння, минулого вівторка (13 серпня) показники коливалися в межах 54-58,76 грн, що свідчить про дорожчання продукту. Індекс споживчих цін склав 97,65% відносно липня, тобто яйця подешевшали всього на 2,35%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж і дізналися, скільки мінімально доведеться віддати споживачам за фасований десяток. Результат виявився таким:

Сільпо — 45,97 грн (було 43,66 грн);

АТБ — 48, 90 грн (було 47,90 грн);

Варус — 49,90 грн (зі знижкою 34,90 грн, було - 29,90 грн);

Фора — 49,90 грн (було 55,90 грн);

Ашан — 54 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Новус — 55,99 грн (було 47,85 грн);

Метро — 85,50 грн (було 55 грн).

Як видно, в більшості магазинів ціни дійсно виросли. Аналогічна тенденція торкнулася і поштучних товарів: у Варусі за одне яйце потрібно заплатити 2,49 грн замість 1,99 грн тиждень тому, в Ашані — 3,10 грн/шт. замість 3 грн, у Форі — 3,56 грн/шт. замість 3,29 грн.

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Низькі ціни можуть обернутися кризою

Раніше ми розповідали, що українцям не варто радіти зниженим цінам на продукти харчування, адже в довгостроковій перспективі це може спричинити кризу на ринку. За словами фінансового аналітика та економіста Олексія Куща в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі", кавуни по 2 грн/кг не принесуть фермерам достатньо доходу.

"Кавуни не будуть саджати, бо немає прибутку для того, хто вирощує. І з’являться якісь турецькі кавуни, які коштуватимуть не 5 грн і навіть не 10 грн. Коли немає експортних каналів, ціни на внутрішньому ринку спершу падають, а потім товар просто зникає", — зазначив фахівець.

Аналогічна ситуація з агропродуктами: якщо їх не вийде продати за кордон, доведеться збувати на внутрішньому ринку дешевше. Це дозволить постачальникам трохи знизити ціни. Проте наступного року аграріям доведеться скоротити посіви через нестачу коштів — і вартість продуктів різко злетить вгору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що витрати на паливо закладені майже у всі товари. Чим більше дорожчатиме логістика в Україні, тим швидше зростатимуть ціни на продукти. Проте експерти закликають не створювати штучний ажіотаж на ринку, закуповуючи товари тривалого зберігання наперед.

Також Новини.LIVE розповідали, що супермаркети можуть перейти на прямі поставки продуктів. Компаніям доводиться шукати альтернативні логістичні маршрути через удари росіян по складам і продовольчим базам. Однак ціни можуть зрости, оскільки збільшиться витрати на пальне.