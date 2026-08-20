Ціни на яйця рушили на нову позицію: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни в супермаркетах на затребувані продукти харчування регулярно оновлюють. Яйця в Україні залишаються відносно бюджетними, хоча з настанням осені експерти прогнозують висхідну тенденцію. Нефасований товар уже подорожчав в АТБ — ми розібралися, скільки споживачам доведеться віддати за одну штуку та десяток яєць станом на четвер, 20 серпня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається у діапазоні 56,50-64 грн. Однак мінімальні ціни за упаковку в деяких популярних магазинах трохи нижчі, що дозволяє споживачам економити кошти.

При цьому поштучні яйця в АТБ подорожчали: станом на 20 серпня вартість перебуває на рівні 3,39 грн/шт. Виходить, десяток обійдеться у 33,90 грн, а найдешевша упаковка коштує 48,90 грн. Цінова різниця — 15 грн. За ці гроші можна придбати ще чотири яйця додатково.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, на цінниках в АТБ вказали суму витрат за десяток, але дрібним текстом прописали "грн/шт.". Відвідувачі супермаркетів поскаржилися в соціальних мережах на плутанину — нібито одне яйце коштує 33,90 грн, що не відповідає дійсності.

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За нефасований продукт у Варусі необхідно віддати 2,49 грн/шт. (знижка 17%), в Ашані — 3,10 грн/шт., у Форі — 3,56 грн/шт., у МегаМаркеті — 4 грн/шт.

Яка мінімальна вартість упаковки яєць

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні продуктових мереж і дізналися, яку мінімальну суму потрібно заплатити за упаковку станом на другу половину серпня 2026 року. Результат виявився таким:

Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн (було 55,99 грн);

АТБ — 48,90 грн (було 47,90 грн);

Варус — 49,90 грн (зі знижкою — 34,90 грн);

Фора — 49,90 грн (було 55,90 грн);

Ашан — 54 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн.

З наближенням осінньо-зимового періоду українцям варто готуватися до зростання цін на курячі яйця. Це традиційна ситуація, яка пояснюється скороченням виробництва продукту. Додатково на вартість впливатимуть фактори, пов'язані з війною, а саме удари росіян по складських приміщеннях, збільшення витрат на логістику і потреба піднімати заробітні плати до рівня ринкових.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що може статися з цінами на продукти в Україні. Логістика, тобто пальне, присутня буквально у всіх товарах, але дорожчання бензину по-різному вплине на цінники в супермаркетах. Врегулювати ситуацію допоможе імпорт, якщо вартість продуктів суттєво зросте.

Також Новини.LIVE розповідали, що супермаркети можуть перейти на прямі поставки товарів. Удари по складських приміщеннях поставили перед мережами гіпермаркетів важливе завдання — зберегти продукцію та доставити її в магазини. Не виключено, що прямі перевезення негативно вплинуть на ціни.