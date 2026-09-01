Атаки на продовольственные склады: как это повлияет на цены в магазинах

Супермаркет. Фото: Новини.LIVE

Постоянные целенаправленные удары российской армии по крупным продовольственным складам вынуждают украинский бизнес и государство срочно менять подходы к хранению и транспортировке продуктов питания. Перестройка логистических цепочек в интересах безопасности может привести к незначительному росту стоимости товаров на полках, однако никакого дефицита или критического подорожания в Украине не предвидится.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Суспільне", передают Новини.LIVE.

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Новая схема поставок продукции

По словам главы Министерства аграрной политики и продовольствия

Украины, главная задача новой модели — исключить возможность масштабного одновременного уничтожения больших объемов продукции во время вражеских атак. Для этого система поставок переходит на принцип рассредоточения.

Ключевыми элементами новой системы стали:

Отказ от хранения огромных запасов в одном месте в пользу множества мелких складов. Прямая доставка. Перевозка продукции непосредственно от производителя прямо в магазины и супермаркеты, минуя промежуточные логистические хабы хранения. Такой подход позволяет гарантировать украинцам бесперебойный доступ к качественным товарам и предотвратить возможные перебои в поставках.

Стоит ли ожидать повышения цен в связи с атаками на склады

Изменение логистики напрямую сказывается на работе торговых сетей. В отдельных супермаркетах покупатели могут заметить временное сокращение ассортимента определенных видов товаров. Однако в министерстве подчеркивают, что это свидетельствует лишь о новой модели организации поставок продуктов, а не об их нехватке.

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Децентрализация также требует дополнительных затрат на транспорт и складские услуги. В то же время, по расчетам Минагрополитики, это не приведет к существенному повышению цен в магазинах. Максимальный прогнозируемый рост цен из-за новой логистики составит до 2,5%.

Кроме того, Тарас Высоцкий заверил, что Украина полностью обеспечена мощностями для хранения овощей. Продукции внутреннего производства, в частности ингредиентов для борща, выращено в достаточном количестве, поэтому продовольственный рынок будет оставаться стабильным.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE уже ранее сообщали о планах перехода супермаркетов на прямые поставки от производителей. Сетям придется адаптироваться к новому механизму работы и выделять больше средств на перевозку. А учитывая подорожание топлива, не стоит надеяться, что дополнительные расходы не будут заложены в цены для конечного потребителя.

Также Новини.LIVE рассказывали об ограничениях, действующих для покупателей АТБ. Там теперь разрешается приобретать не более 6 штук или килограммов товара из определенного перечня в одном чеке. Ограничения распространяются не только на покупки непосредственно в супермаркете, но и при оформлении заказа на сайте АТБ.