Подорожает ли хлеб в Украине осенью: почему удары по складам не повлияют на цену

Женщина расфасовывает хлеб. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает уничтожать гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру. Полки супермаркетов время от времени опустевают из-за вражеских ударов и невозможности обеспечить быструю доставку продуктов. Однако атаки на логистические склады и распределительные центры, которые ведет Путин, не приведут к сокращению ассортимента или росту цен на отдельные товары. И одними из таких товаров являются хлебобулочные изделия.

Сайт Новини.LIVE выяснял, что будет с ценами на хлеб и стоит ли ожидать подорожания этого продукта уже осенью.

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Что может вызвать повышение цен на хлебобулочные изделия

По словам экспертов, каждый хлебокомбинат развозит свежий хлеб собственной логистической сетью непосредственно в торговые точки. Каждое предприятие в областном центре обслуживает от 1,5 до 2 тысяч заказчиков и осуществляет доставку, включая супермаркеты и мелкие магазины.

Однако небольшой риск подорожания существует для продукции длительного хранения. Печенье, сухарики и снеки. Поскольку такие товары обычно поставляются через распределительные хабы, вынужденная прямая доставка в магазины может увеличить логистические расходы и поднять цену на несколько процентов.

Как энергетика может повлиять на формирование цен

Главной угрозой для цен на хлеб с наступлением холодов являются потенциальные повреждения энергосистемы. Если из-за обстрелов подстанций хлебопекарням придется работать на генераторах, это существенно повысит затраты на производство. Дополнительным давлением на конечную стоимость станет и возможный скачок цен на топливо.

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Эксперты отмечают, что при неблагоприятном развитии событий, существенных потерях в энергетике и подорожании топлива цены могут вырасти в пределах 10%. Однако оснований говорить о резком повышении стоимости на 20–30% нет.

Поэтому поводов для беспокойства пока не может быть. В этом году в Украине собрали щедрый урожай пшеницы, из которой произведут много муки. Дрожжи и жиры могут подорожать на 10–20%. Но это добавит лишь около 2% к общей себестоимости. При базовом сценарии без серьезных проблем в энергетике рост цен на хлеб до конца года будет минимальным — до 3%.

Хлеб уже незаметно дорожает

Как сообщают эксперты, в последние 2 года цена на хлеб повышается почти каждый месяц. Ориентировочная цена выше, чем в предыдущем месяце, на 1,5–2%. Однако на отдельные хлебобулочные изделия цена осенью может повыситься на 10–12%.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о разрушительных атаках российской армии на крупные склады украинского ритейла. Только в Киевской области были уничтожены десятки тысяч единиц продукции. Систематические атаки на распределительные центры могут свидетельствовать лишь о продолжении тактики врага по уничтожению экономического потенциала.

Также Новини.LIVE сообщали, закроют ли свои двери для покупателей продуктовые супермаркеты из-за российских обстрелов. По словам экспертов, из-за атак на некоторое время может возникнуть дефицит определенных товаров. Однако причин для беспокойства нет, ведь объемы производства способны покрыть внутренний спрос.