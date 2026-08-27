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Главная Экономика Россия уничтожает склады ритейла: грозит ли Украине дефицит товаров

Россия уничтожает склады ритейла: грозит ли Украине дефицит товаров

Ua ru
27 августа 2026 17:32
Последствия обстрела Киевщины: разрушены склады Сильпо, Эпицентр, Roshen, Comfy и другие.
Пожар на складе. Фото: УНИАН

Российская армия в очередной раз продолжает наносить целенаправленные удары по гражданской и торговой логистике Украины. В результате очередной воздушной атаки в Киевской области были полностью уничтожены и существенно повреждены масштабные складские помещения. Там хранилась продукция ведущих украинских компаний, дистрибьюторов и национальных торговых сетей.

Сайт Новини.LIVE узнавал последствия беспощадных атак государства-террориста.

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Какие объекты потерпели разрушения

Согласно данным медиа, основными целями вражеского удара стали крупные коммерческие логистические складские хабы:

  1. Логистический центр "Эпицентр Калиновка" - один из ключевых объектов инфраструктуры национальной сети строительных гипермаркетов.
  2. ООО "Альфа Девелопмент Групп" - масштабный складской комплекс, на территории которого арендовали площади и хранили товарные запасы сразу несколько ритейлеров.
  3. Распределительный центр сети "Дом игрушек" - объект, обеспечивающий логистику детских товаров.

Потери украинского бизнеса

На территории уничтоженных складских площадей размещалась продукция и логистические детали ряда известных брендовых сетей и компаний:

  • продовольственный ритейл и кондитерская отрасль: сеть супермаркетов "Сильпо" и кондитерская корпорация Roshen;
  • Непродовольственный ритейл и техника: сеть мультимаркетов "Аврора" и ритейлер бытовой техники и электроники Comfy;
  • Строительный сектор и логистические операторы: компания "Будпостач" и транспортно-логистический оператор "Бергер Карго Украина".

Систематические атаки на распределительные центры могут свидетельствовать только о продолжении тактики врага по уничтожению экономического потенциала и цепей снабжения потребительскими товарами в Украине.

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Список уничтоженных складов русской армией. Фото: Новини.LIVE

Ожидать ли значительный дефицит товара из-за ударов врага

Ранее мы сообщали, как российские атаки по складским помещениям могут повлиять на ценовую политику супермаркетов. По словам экспертов, из-за уничтожения складов и усложнения логистики могут возрасти цены на продукты уже осенью. Враг уже не раз целится на склады торговой сети "Сільпо" и "Фора". Компании отмечают, что совсем скоро поставки могут происходить напрямую с подрядчиком. Именно такие решения смогут снизить риски компаний и предотвратят дефицит товаров в отдельных супермаркетах. Однако у них будут другие негативные эффекты — цены на продукты вырастут.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, повлияют ли атаки России на закрытие супермаркетов. В июле-августе 2026 года россияне усилили удары по продуктовым базам и складам, уничтожая большие объемы продукции. Пока потребителям советуют готовиться к краткосрочным перебоям в поставках тех или иных продуктов.

Также Новини.LIVE сообщали об опустошенных полках супермаркетов из-за сокрушительных разрушений складских помещений с продуктами. В социальной сети Threads украинцы массово делились фотографиями и видео из некоторых супермаркетов. В компаниях потребителей призывали не беспокоиться, поскольку они делают все возможное для быстрой перестройки цепей поставок.

ритейлеры логистика инфраструктура война в Украине склад
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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