Давление на украинскую металлургию: какие три проблемы создали угрозу для промышленности

Добыча на Южном ГОК. Фото: Facebook

В Украине рынок металлургии оказался под тройным ударом. Постепенно растут расходы компаний из-за невозможности экспортировать продукцию морским транспортом и необходимости уплачивать значительный экологический налог. Если комбинаты остановятся, потери ВВП могут составить около 5%, поскольку этот рынок занимает 20-30% в промышленности.

Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Угрозы для украинской металлургии

Отечественный рынок оказался под тройным ударом и может не выстоять, учитывая реалии сегодняшнего дня. Первая проблема — рост стоимости перевозок железнодорожным транспортом. Напомним, с 1 августа Укрзализныця подняла цены на 30% впервые за последние годы.

Второй удар нанесли западные партнеры Украины. Они ввели так называемый экологический налог (взнос за выбросы) для доступа на европейский рынок. Речь идет о CBAM — механизме трансграничной углеродной корректировки, который предусматривает уплату средств за продукцию, импортируемую в ЕС.

"Здесь прослеживается серьезный просчет предыдущего правительства, которое должно было провести переговоры с партнерами и убедить их не вводить налог для Украины. Он может добить наш горно-металлургический сектор и стать существенным фактором снижения объемов производства", — отметил Алексей Кущ.

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И третий удар, очевидно, наносит полномасштабная война с Россией. Удары по одесским портам уже привели к затруднению работы экспортной инфраструктуры. Если компании не смогут продать металлы за границу, они остановят добычу.

Последствия остановки металлургии для ВВП

По словам экономиста, металлургия занимает около 20-30% в промышленности, которая, в свою очередь, формирует примерно 20% ВВП Украины. Таким образом, в случае приостановки добычи государство может потерять до 5% валового внутреннего продукта.

Потери для экономики будут существенными, хотя внимание общественности всегда в большей степени приковано к экспорту зерна. Другая проблема — в логистике: металл является крупногабаритным грузом, который невозможно просто накапливать на складах в ожидании улучшения ситуации.

Иными словами, если нет возможности транспортировать продукцию сразу после добычи, то работа горно-металлургических комбинатов просто остановится на неопределенное время.

Что еще нужно знать украинцам

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Также Новини.LIVE рассказывали, какой лом можно выгодно продать в августе 2026 года. Одним из самых дорогих цветных металлов считается латунь. Ее стоимость колеблется в пределах 220-280 грн за килограмм в зависимости от региона сбыта, состояния, объема и наличия ржавчины.