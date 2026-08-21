Тиск на українську металургію: які три проблеми створили загрозу промисловості

Видобуток на Південному ГЗК. Фото: Facebook

В Україні ринок металургії опинився під потрійним ударом. Поступово зростають витрати компаній через неможливість експортувати продукцію морськими шляхами і потребу сплачувати суттєвий екологічний податок. Якщо комбінати зупиняться, втрати ВВП можуть сягнути близько 5%, оскільки ринок займає близько 20-30% у промисловості.

Про це розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Загрози для української металургії

Вітчизняний ринок опинився під потрійним ударом і може не вистояти, враховуючи реалії сьогодення. Перша проблема — зростання вартості перевезень залізничним транспортом. Нагадаємо, з 1 серпня Укрзалізниця підняла ціни на 30% вперше за останні роки.

Другого удару завдали західні партнери України. Вони встановили так званий екологічний податок (внесок за викиди) для доступу на європейський ринок. Йдеться про CBAM — механізм транскордонного вуглецевого коригування, який передбачає сплату коштів за продукцію, що імпортується в ЄС.

"Тут є велике недоопрацювання минулого уряду, який мав провести перемовини з партнерами і переконати їх не запроваджувати податок для України. Він може добити наш гірничо-металургійний сектор і стати суттєвим фактором зниження випуску", — зазначив Олексій Кущ.

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І третій удар, очевидно, наносить повномасштабна війна з Росією. Удари по одеських портах уже призвели до ускладнення роботи експортної інфраструктури. Якщо компанії не зможуть продати метали за кордон, вони зупинять видобуток.

Наслідки зупинки металургії для ВВП

За словами економіста, металургія займає близько 20-30% у промисловості, яка, своєю чергою, формує орієнтовно 20% ВВП України. Таким чином, у разі призупинення видобутку держава може втратити до 5% валового внутрішнього продукту.

Втрати для економіки будуть суттєвими, хоча більша увага громадськості завжди прикута до експорту зерна. Інша проблема — в логістиці: метал є великогабаритним вантажем, який неможливо просто накопичувати на складах в очікуванні покращення.

Іншими словами, якщо немає змоги транспортувати продукцію одразу після видобутку, то робота гірничо-металургійних комбінатів просто зупиниться на невизначений час.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яких збитків завдала повномасштабна війна Україні. Станом на лютий 2026 року масштаби сягнули 197,5 млрд доларів — це на 16% більше (+27,7 млрд доларів), ніж у листопаді 2024-го. Найбільше постраждали житлова і транспортна інфраструктури.

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