Збитки України за 4 роки повномасштабної війни: які сектори постраждали найбільше

Розбір завалів після удару Росії по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна в Україні завдала величезних збитків державі та її громадянам. Оцінити масштаби зруйнованого майна, транспортної інфраструктури та енергетики складно, але можливо. Нове дослідження показало, що найбільш постраждалим станом на лютий 2026 року залишався житловий сектор — руйнувань зазнали близько 416 тис. будівель.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на оцінку KSE Institute.

Які сектори постраждали найбільше

Дослідження підготували спільно з Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством економіки України. З’ясувалося, що прямі збитки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії сягнули 197,5 млрд доларів у лютому 2026 року — це на 16% більше (+27,7 млрд доларів), ніж у листопаді 2024-го.

"Якщо на початку повномасштабної війни левову частку подій становили обстріли, в подальшому їхня роль зменшилась, проте кількість авіаційних/дронових ударів стрімко зросла — вони стають ключовим типом ураження", — йдеться в опублікованому документі.

Серед найбільш постраждалих секторів виділили:

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житловий фонд — 65,9 млрд доларів;

транспортну інфраструктуру — 42 млрд доларів;

активи підприємств у промисловості, будівництві та наданні послуг — 18,4 млрд доларів;

енергетику — 18,3 млрд доларів;

освітню інфраструктуру — 12,2 млрд доларів;

агропромисловий комплекс і земельні ресурси — 12,1 млрд доларів.

Збитки в інших секторах — від фінансового і соціального до сфери охорони здоров’я — оцінили в межах 0,04-4,5 млрд доларів. При цьому масштаби можуть бути набагато суттєвішими, оскільки немає змоги дослідити фактичні руйнування на тимчасово окупованих територіях.

Скільки зруйнували будинків, доріг та активів

Удари росіян по житловій інфраструктурі призвели до повного знищення або пошкодження майже 416 тис. будівель, зокрема: 352 тис. приватних будинків, 63 тис. багатоквартирних будинків, близько 1 тис. гуртожитків. Також постраждало 1219 адміністративних приміщень.

Найбільша частка руйнування транспортної інфраструктури припадає на автомобільні дороги — це 29 тис. кілометрів доріг державного, місцевого та комунального значення. У 5 млрд доларів оцінили збитки активів Укрзалізниці: йдеться про колії, залізничні станції, поїзди та вокзали.

Що стосується бізнесу, то росіяни пошкодили або зруйнували активи близько 12,6 тис. підприємств, переважно малих. У розрізі галузей найбільше "дісталося" металургії. Водночас зростання кількості балістичних атак розширило масштаби ризиків для підприємців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що родини загиблих військових можуть отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Плюс їм належать державні доплати, розмір яких варіюється залежно від кількості отримувачів. Гарантований мінімум становить 12 810 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що власників житла на тимчасово окупованих територіях автоматично не звільняють від комунальних платежів. Однак українці можуть домогтися перерахунку витрат за послуги, які фактично не надавалися.