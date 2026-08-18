Ущерб за 4 года полномасштабной войны в Украине: какие сектора пострадали больше всего

Расчистка завалов после удара России по жилому дому. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война в Украине нанесла огромный ущерб государству и его гражданам. Оценить масштабы поврежденного имущества, транспортной инфраструктуры и энергетики сложно, но возможно. Новое исследование показало, что по состоянию на февраль 2026 года наиболее пострадавшим оставался жилой сектор — разрушениям подверглись около 416 тыс. зданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на оценку KSE Institute.

Какие сектора пострадали больше всего

Исследование было подготовлено совместно с Министерством развития общин и территорий и Министерством экономики Украины. Выяснилось, что прямые убытки в результате полномасштабного вторжения России достигли 197,5 млрд долларов в феврале 2026 года — это на 16% больше (+27,7 млрд долларов), чем в ноябре 2024-го.

"Если в начале полномасштабной войны львиную долю событий составляли обстрелы, то в дальнейшем их роль уменьшилась, однако количество авиационных и дронных ударов стремительно возросло — они становятся ключевым типом поражения", — говорится в опубликованном документе.

Среди наиболее пострадавших секторов выделили:

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жилищный фонд — 65,9 млрд долларов;

транспортную инфраструктуру — 42 млрд долларов;

активы предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг — 18,4 млрд долларов;

энергетику — 18,3 млрд долларов;

образовательную инфраструктуру — 12,2 млрд долларов;

агропромышленный комплекс и земельные ресурсы — 12,1 млрд долларов.

Убытки в других секторах — от финансового и социального до сферы здравоохранения — оценили в пределах 0,04-4,5 млрд долларов. При этом масштабы могут быть гораздо более значительными, поскольку нет возможности изучить фактические разрушения на временно оккупированных территориях.

Сколько разрушено домов, дорог и активов

Удары россиян по жилой инфраструктуре привели к полному уничтожению или повреждению почти 416 тыс. зданий, в частности: 352 тыс. частных домов, 63 тыс. многоквартирных домов, около 1 тыс. общежитий. Также пострадали 1219 административных помещений.

Наибольшая доля разрушений транспортной инфраструктуры приходится на автомобильные дороги — это 29 тыс. километров дорог государственного, местного и коммунального значения. В 5 млрд долларов оценили ущерб активам Укрзализныци: речь идет о путях, железнодорожных станциях, поездах и вокзалах.

Что касается бизнеса, то россияне повредили или разрушили активы около 12,6 тыс. предприятий, преимущественно малых. В разрезе отраслей больше всего "досталось" металлургии. В то же время рост количества баллистических атак расширил масштабы рисков для предпринимателей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что семьи погибших военных могут получать пенсию в связи с потерей кормильца. Кроме того, им полагаются государственные доплаты, размер которых варьируется в зависимости от количества получателей. Гарантированный минимум составляет 12 810 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцев жилья на временно оккупированных территориях автоматически не освобождают от коммунальных платежей. Однако украинцы могут добиться перерасчета расходов за услуги, которые фактически не предоставлялись.