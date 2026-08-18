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Главная Экономика Ущерба на 198 млрд долл.: какие последствия полномасштабной войны

Ущерба на 198 млрд долл.: какие последствия полномасштабной войны

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 14:10
Ущерб за 4 года полномасштабной войны в Украине: какие сектора пострадали больше всего
Расчистка завалов после удара России по жилому дому. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война в Украине нанесла огромный ущерб государству и его гражданам. Оценить масштабы поврежденного имущества, транспортной инфраструктуры и энергетики сложно, но возможно. Новое исследование показало, что по состоянию на февраль 2026 года наиболее пострадавшим оставался жилой сектор — разрушениям подверглись около 416 тыс. зданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на оценку KSE Institute.

Какие сектора пострадали больше всего

Исследование было подготовлено совместно с Министерством развития общин и территорий и Министерством экономики Украины. Выяснилось, что прямые убытки в результате полномасштабного вторжения России достигли 197,5 млрд долларов в феврале 2026 года — это на 16% больше (+27,7 млрд долларов), чем в ноябре 2024-го.

"Если в начале полномасштабной войны львиную долю событий составляли обстрелы, то в дальнейшем их роль уменьшилась, однако количество авиационных и дронных ударов стремительно возросло — они становятся ключевым типом поражения", — говорится в опубликованном документе.

Среди наиболее пострадавших секторов выделили:

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  • жилищный фонд — 65,9 млрд долларов;
  • транспортную инфраструктуру — 42 млрд долларов;
  • активы предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг — 18,4 млрд долларов;
  • энергетику — 18,3 млрд долларов;
  • образовательную инфраструктуру — 12,2 млрд долларов;
  • агропромышленный комплекс и земельные ресурсы — 12,1 млрд долларов.

Убытки в других секторах — от финансового и социального до сферы здравоохранения — оценили в пределах 0,04-4,5 млрд долларов. При этом масштабы могут быть гораздо более значительными, поскольку нет возможности изучить фактические разрушения на временно оккупированных территориях.

Сколько разрушено домов, дорог и активов

Удары россиян по жилой инфраструктуре привели к полному уничтожению или повреждению почти 416 тыс. зданий, в частности: 352 тыс. частных домов, 63 тыс. многоквартирных домов, около 1 тыс. общежитий. Также пострадали 1219 административных помещений.

Наибольшая доля разрушений транспортной инфраструктуры приходится на автомобильные дороги — это 29 тыс. километров дорог государственного, местного и коммунального значения. В 5 млрд долларов оценили ущерб активам Укрзализныци: речь идет о путях, железнодорожных станциях, поездах и вокзалах.

Что касается бизнеса, то россияне повредили или разрушили активы около 12,6 тыс. предприятий, преимущественно малых. В разрезе отраслей больше всего "досталось" металлургии. В то же время рост количества баллистических атак расширил масштабы рисков для предпринимателей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что семьи погибших военных могут получать пенсию в связи с потерей кормильца. Кроме того, им полагаются государственные доплаты, размер которых варьируется в зависимости от количества получателей. Гарантированный минимум составляет 12 810 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцев жилья на временно оккупированных территориях автоматически не освобождают от коммунальных платежей. Однако украинцы могут добиться перерасчета расходов за услуги, которые фактически не предоставлялись.

убытки инфраструктура Россия разрушения повреждение домов
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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