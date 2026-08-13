Пенсия в связи с потерей кормильца-военнослужащего: размеры выплат и доплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE.

Потеря близкого человека на войне — это невыразимая боль, с которой семье приходится жить дальше. Чтобы поддержать семьи погибших защитников и защитниц, государство гарантирует помощь в виде пенсий и специальных надбавок. Сумма выплат зависит от обстоятельств гибели воина, количества нетрудоспособных родственников и льготного статуса каждого члена семьи.

Об условиях назначения и перерасчёте этих выплат сообщают Факты, передают Новини.LIVE.

Сколько денег семья получает на руки

Государство установило железобетонное правило. Выплата семьям погибших воинов не может быть меньше четко определенной суммы.Если пенсия получается небольшой, Пенсионный фонд не оставляет человека с суммой, на которую трудно прожить. Государство просто доплачивает разницу из бюджета, чтобы довести итоговую сумму до гарантированного минимума.

Какова минимальная выплата:

12 810 гривен в месяц — если деньги получает только один член семьи. Это может быть, например, только жена или один из родителей.

10 020 гривен в месяц на каждого человека — если выплаты назначены двум или более родственникам.

Гарантии для получателей выплат

Получать деньги могут нетрудоспособные родственники, которые находились на иждивении бойца. Для несовершеннолетних детей правило ещё более упрощено: им выплату назначают обязательно, и доказывать факт иждивения не требуется.

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Родители, а также супруг или супруга получат свой гарантированный минимум отдельно. Наличие других членов в семье никак не уменьшит их сумму. Дети с официальным статусом члена семьи погибшего и семьи без вести пропавших военных имеют точно такие же права на гарантированный минимум.

При каких условиях назначается пенсия

Пенсию назначают, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей или умер в результате ранения, контузии или болезни, полученных на фронте.

Сумма рассчитывается в процентах от зарплаты, которую военнослужащий получал на службе:

70% от зарплаты — если выплату получает один родственник;

50% от зарплаты на каждого — если родственников двое или более;

30% от зарплаты — если военнослужащий погиб в результате несчастного случая, не связанного с боевыми задачами.

Первое заявление на оформление пенсии подают в то ведомство или министерство, где служил военнослужащий.

Как происходит перерасчет

Все доплаты до минимального уровня Пенсионный фонд начисляет автоматически. Семьям погибших военнослужащих не нужно бегать по кабинетам, писать новые заявления или собирать кучу справок. Итоговую сумму пересчитывают на основании данных, которые уже имеются в пенсионном деле.

Эти минимальные суммы не останутся фиксированными навсегда. Начиная с 2027 года, их будут ежегодно пересматривать с 1 марта в ходе общей индексации пенсий.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о помощи детям военнослужащих. Право на помощь имеют семьи, зарегистрированные в Днепре и имеющие детей до 18 лет. Заявление на получение помощи должен подать один из родителей, опекун или другое уполномоченное лицо.

Также Новини.LIVE сообщали, как дети участников боевых действий могут получить выплаты в размере более 17 тысяч гривен. Поддержка доступна в рамках программы "єОздоровлення". Программа работает по принципу монетизации.